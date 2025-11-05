Es tendencia:
Campeonato Nacional

U. de Chile vs. Everton: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Ruleteros y azules se enfrentarán este lunes, por la Fecha 21 pendiente del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Azules y Viñamarinos disputarán el partido pendiente por la Fecha 21 de la Liga de Primera.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTAzules y Viñamarinos disputarán el partido pendiente por la Fecha 21 de la Liga de Primera.

Universidad de Chile deberá disputar este miércoles el partido que tienen pendiente contra Everton de Viña del Mar, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, para quedar al día en el torneo local.

Recordemos que los azules no lograron sobreponerse y Huachipato se quedó con la victoria por 1-0, dejando a los universitarios cada vez más lejos de la posibilidad de alcanzar el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Everton y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Everton juegan este miércoles 5 de noviembre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

