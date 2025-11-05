Partidos de hoy miércoles 5 de noviembre: Horarios y por dónde ver EN VIVO fútbol

Este miércoles viene cargado de grandes encuentros en el fútbol, tanto en el ámbito nacional como internacional, porque tendremos el partido pendiente por la Fecha 21 en Liga de Primera entre Universidad de Chile y Everton.
Mientras que la Selección Chilena tendrá su primer partido en el Mundial Sub 17, enfrentando a Francia en Qatar, donde La Roja deberá demostrar todo su potencial. Continúa la acción en Champions League con partidos que destacan como Manchester City vs. Borussia Dortmund y Club Brugge vs. FC Barcelona.
Programación miércoles 5 de noviembre del 2025
Liga de Primera Chile
- 17:30 horas – Universidad de Chile vs. Everton. Transmite TNT Sports Premium HD, HBO Max.
UEFA Champions League
- 14:45 horas – Qarabag FK vs. Chelsea. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 14:45 horas – Pafos FC vs. Villarreal. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 17:00 horas – Inter Milan vs. FC Kairat. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 17:00 horas – Manchester City vs. Borussia Dortmund. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 17:00 horas – Newcastle vs. Athletic Club. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 17:00 horas – Ajax vs. Galatasaray. Transmite Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3.
- 17:00 horas – Benfica vs. Bayer Leverkusen. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.
- 17:00 horas – Club Brugge vs. FC Barcelona. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Olympique de Marseille vs. Atalanta. Transmite Disney+ Premium, ESPN 6.
AFC Champions League Two
- 15:15 horas – Al Nassr vs. FC Goa. Transmite Disney+ Premium, Football Australia (YouTube).
Championship de Inglaterra
- 17:00 horas – Portsmouth vs. Wrexham. Transmite Disney+ Premium.
Final de Copa Argentina
- 21:10 horas – Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors. Transmite TyC Sports Internacional.
FIFA Mundial Sub-17 – Fase de grupos
- 09:30 horas – Panamá vs. República de Irlanda. Transmite DGO, DSports 7.
- 09:30 horas – Tayikistán vs. República Checa. Transmite DGO, DSports 6.
- 10:00 horas – Paraguay vs. Uzbekistán. Transmite DGO, Amazon Prime Video (en vivo), DSPORTS+ (613/1613).
- 10:30 horas – Austria vs. Arabia Saudí. Transmite DGO, DSports 4.
- 11:45 horas – Mali vs. Nueva Zelanda. Transmite DGO, DSports 7.
- 12:15 horas – Estados Unidos vs. Burkina Faso. Transmite DGO, Amazon Prime Video (en vivo), DSPORTS+ (613/1613).
- 12:45 horas – Francia vs. Chile. Transmite DGO, Amazon Prime Video (en vivo), ChileVisión, ChileVisión Web, Pluto TV, DSports (610/1610).
- 12:45 horas – Canadá vs. Uganda. Transmite DGO, DSports 6.
2 división de España
- 16:00 horas – Real Sociedad B vs. Huesca. Transmite DGO, DSports 6.
Liga 1 Perú
- 17:15 horas – CD Los Chankas vs. Alianza Lima. Transmite Fanatiz
Brasileirao
- 19:00 horas – Vitória vs. Internacional. Transmite Fanatiz
- 19:00 horas – RB Bragantino vs. Corinthians. Transmite Fanatiz
- 19:00 horas – Sport Recife vs. Juventude. Transmite Fanatiz
- 19:30 horas – Botafogo vs. Vasco da Gama. Transmite Fanatiz
- 20:00 horas – Atlético Mineiro vs. Bahía. Transmite Fanatiz
- 20:00 horas – Grêmio vs. Cruzeiro. Transmite Fanatiz
- 21:30 horas – São Paulo vs. Flamengo. Transmite Fanatiz, Globo internacional
