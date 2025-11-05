La U de Chile quiere ponerle punto final a su crisis y salta a la cancha a buscar tres puntos que pueden valer oro. Este miércoles 5 de noviembre desde las 17:30 horas el Romántico Viajero se pone al día en el torneo enfrentando a Everton, duelo para el que no se guardará nada en su formación.

Gustavo Álvarez no lo ha pasado bien después de caer en el Clásico Universitario, quedar fuera de Copa Sudamericana y perder en la agonía ante Huachipato. Es por ello que, más allá de las dudas, el DT no le dará descanso a ninguno de sus estelares.

Para el choque con los Ruleteros, el entrenador azul se la juega cono un equipo que sólo lamenta la ausencia del lesionado Lucas Assadi. El resto son prácticamente los mismos que han cargado con el peso de toda la temporada 2025.

La U va con formación estelar a buscar su vuelta al triunfo

En la U no arriesgarán el quedarse sin una copa internacional y salen a enfrentar a Everton obligados a ganar. Para quedarse con los tres puntos, Gustavo Álvarez apuesta por una formación más que estelar y que tendrá la misión de asegurar su lugar en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Gustavo Álvarez tira todo a la parrilla en la formación de la U contra Everton. Foto: Photosport.

El técnico no se hace problemas y arma una oncena que comienza con Gabriel Castellón en la portería. El meta sigue contando con la confianza del argentino y deberá cuidar un arco que lo ha pasado mal en los últimos días.

Publicidad

Publicidad

En la defensa se mantiene la línea de tres que ya se conoce de memoria. Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia, pese a las dolencias que presentó en la previa, son los elegidos para el fondo azul.

ver también Lo que pide Charles Aránguiz para renovar en U de Chile: “Quiere eliminar unas cláusulas”

En el mediocampo, el DT tampoco improvisa mucho y sale con sus principales referentes. Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano tendrán la misión de armar el juego.

Finalmente está la delantera, donde no tiene a Lucas Assadi por lesión. Ante esto, el técnico apuesta por Leandro Fernández y Lucas Di Yorio para ir a buscar una victoria que puede ser vital para la pelea por copas internacionales.

Publicidad

Publicidad

Así, la U ya tiene formación confirmada para enfrentar a Everton. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en la delantera

¿Cuál es el próximo partido de la U?

La U busca los tres puntos ante Everton antes de enfocarse en el próximo desafío en la Liga de Primera. El domingo 9 de noviembre a partir de las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes Limache.

ver también U. de Chile vs Everton: MINUTO a MINUTO y transmisión de la Liga de Primera 2025

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Publicidad