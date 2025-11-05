Universidad de Chile está conformando el plantel para la temporada 2026, más allá de que todavía no tienen certeza de la continuidad del técnico Gustavo Álvarez.

En ese sentido, ya se han renovado a Israel Poblete y Fabián Hormazábal, además de que se compró el pase de Javier Altamirano al cuadro de Estudiantes de La Plata de Argentina.

Por lo mismo, resta ver el tema de los referentes, donde Marcelo Díaz ya conversó con la dirigencia de la U para firmar un nuevo vínculo, donde los azules le dejaron en sus manos la decisión al capitán.

En ese sentido, todavía hay algunos detalles con Charles Aránguiz, donde aseguran que tiene toda la intención de seguir, pero que ha realizado una exigencia a Azul Azul.

Charles Aránguiz busca eliminar algunas cláusulas con la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pide Charles Aránguiz para renovar en la U?

Fue en radio ADN donde profundizaron en la situación de Charles Aránguiz, quien tiene avanzada la renovación con Universidad de Chile, pero quiere una modificación.

“Charles quiere que se eliminen clausulas de cuando llegó, que venía de un presente complejo y lesionado desde Brasil”, comentaron en una primera parte.

En ese sentido, dejan en claro que “quiere que no se cuenten minutos para renovar o ciertos bonos, pero tiene todo la intención de seguir”.