Nicolás Córdova no aprende: sigue sin llamar al gran karma de la selección chilena

La selección chilena vuelve a salir a la cancha en la fecha FIFA de noviembre, porque tiene partidos amistosos ante Rusia y Perú, a jugarse en Sochi.

La Roja, tras quedar en el último lugar de las Eliminatorias para el Mundial de 2026, piensa en el proceso para el 2030 con Nicolás Córdova como entrenador interino.

El DT que está en el cargo de forma momentánea, aunque algunos sostienen que su idea es seguir en la adulta, dio a conocer este lunes la nómina para los próximos partidos amistosos, con una gran ausencia.

ver también Nicolás Córdova confía en cuatro mundialistas de la Sub 20 para la selección chilena adulta

Nicolás Córdova sigue sin llamar a un 9

Nicolás Córdova viene de fracasar rotundamente con la Roja en el Mundial Sub 20 que se jugó en Chile, donde el gran karma de su equipo fue la falta de gol, ya que no llamó a ningún 9 para el certamen planetario.

El ex mediocampista de Colo Colo se mantuvo firme a sus conceptos y para el pasado amistoso con Perú en La Florida (donde dirigió Sebastián Miranda), tampoco llamó a un delantero centro y el cuadro nacional ganó apenas por 2-1.

Ben Brereton asoma como el 9 de Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Publicidad

Publicidad

Ahora, para los duelos preparativos frente a Rusia y Perú en Sochi lo volvió a hacer, debido a que en la lista no aparece ningún delantero especialista para moverse por el centro del área.

El 9 de Chile ante los incaicos en la pasada fecha FIFA fue Ben Brereton Díaz, quien en Derby County actúa por las bandas. Los otros jugadores que puede usar en dicha zona son Gonzalo Tapia y Alexander Aravena, aunque no son especialistas.

Chile sale a la cancha otra vez sin un 9 goleador…