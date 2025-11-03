La selección chilena entregó la nómina para enfrentar a Rusia y Perú en la próxima fecha FIFA, partidos amistosos que se disputarán en Sochi el 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

A la Roja la comandará Nicolás Córdova, luego de que el combinado adulto se quedara sin entrenador tras la salida de Ricardo Gareca.

Mientras la Federación de Fútbol busca un DT que encabece el próximo proceso, quien dirigiera a la Sub 20 en el último Mundial que se disputó en nuestro país tomas las riendas.

Los jugadores de la Sub 20 que Córdova llama a la adulta

Y de ese evento juvenil sacó lecciones, por lo que Córdova llamó a cuatro jugadores que estuvieron en el Mundial Sub 20.

Garguez y Mella estarán en la Roja adulta

El más llamativo fue el portero, Sebastián Mella, que juega en Huachipato. El meta tuvo una buena actuación a pesar del mal rendimiento de Chile y será el tercer arquero.

Luego aparece Ian Garguez, polifuncional que en Palestino juega como lateral derecho, mientras que el entrenador lo utilizó como central durante la cita mundialista. Ya debutó por la Roja en el amistoso ante Perú en La Florida.

Aparecen también dos volantes que son del gusto de Córdova: Lautaro Millán y Agustín Arce. Ambos también fueron llamados para el duelo que se jugó hace algunas semanas ante los incaicos.

A ellos se suma otro joven valor que se perdió el Mundial pues su club no lo cedió: Iván Román, que es una de las grandes promesas de la defensa chilena para el futuro.

La nómina de Chile