Sebastián Vegas fue expulsado nuevamente en Colo Colo tras una polémica decisión arbitral de Diego Flores, que le mostró una segunda amarilla por una falta en la que Daniel Castro simuló un golpe en el rostro cuando el defensa jamás le tocó la cara.

A la luz de las imágenes estuvo mal expulsado el zaguero del Cacique, que tal como en la Supercopa dejó al equipo con un jugador menos, lo que a la postre le pasó la cuenta al equipo que igualó 2-2 con Limache.

El descargo de Sebastián Vegas en Colo Colo

En sus redes sociales hizo un descargo el defensa, el cual continuó ante la prensa que estaba en la avant premier de la película “Eterno”, en la cual se cuenta la historia de Colo Colo.

“Son decisiones que condicionan los partidos. Se terminan burlando de esfuerzo, de semanas. Me había tocado una expulsión antes y me preparé bastante para este momento”, indicó Vegas en el cine.

Sebastián Vegas habló contra el arbitraje

Luego señaló que fue injusta su tarjeta roja. “Me ponen doble amarilla que lo hace para compensar una acción que no tenía por qué hacerlo, pues era clarísima la roja de Limache (anteriormente a Andía), entonces es una lástima. Me da bronca e impotencia y no queda otra que seguir trabajando”.

De todas formas, fue contundente con los árbitros, enviándoles un fuerte mensaje pues siente que no les importa el trabajo de los jugadores. “También es un tirón de orejas para ellos, se burlan de nosotros y se cagan en nuestro esfuerzo”, manifestó Vegas.

“Los árbitros se mandan cagadas y detrás de eso hay muchas consecuencias, como el enojo de los hinchas por dejar al equipo con uno menos”, explicó por las críticas recibidas de los fanáticos.

Finalmente el zaguero que debe volver a Monterrey manifestó que “se deja de lado ese tipo de cosas por los errores de los árbitros, suceden muchas cosas detrás que después nadie se da cuenta”.

