Fernando Zampedri rechaza millonario ofrecimiento y adelanta su futuro en la UC: “El cariño que tenemos…”

Fernando Zampedri se metió en la historia de Universidad Católica a punta de goles. El delantero llegó en 2020 y de inmediato se transformó en referente de los cruzados.

Con sus anotaciones logró dos títulos nacionales y dos Supercopas. Pero además se ubica como el máximo anotador del club con 134 alegrías. Lo que supera con creces a Rodrigo Barrera y confirma su sitial de ídolo del cuadro de San Carlos de Apoquindo.

Pero los goles del Toro han despertado el apetito de clubes importantes del continente. Incluso con millonarias ofertas en cada mercado de pases. Sin embarazo, el nacido en Chajarí recalcó que su amor por la UC es incondicional.

“En cada mercado he tenido varias propuestas para irme y siempre la hemos rechazado por el cariño que nosotros tenemos acá, y eso no lo vamos a conseguir en ningún lado. Eso es difícil de conseguir”, expresó en conversación con Minuto 90.

Incluso puntualizó que ninguna oferta lo hizo dudar pese a los importantes montos que llegaron a ofrecerle. “Eso no se genera con plata, lo genera uno mismo con la gente, con el día a día, con el trabajo, con el esfuerzo, y acá lo conseguimos de una forma increíble. Perder eso era un montón”, recalcó el también embajador de Puma.

Es que además de estar en uno de los clubes más importantes del país, la UC marcó su vida y hasta le permitió llegar a la selección chilena.

“Es una de las cosas más lindas que me pasó en el fútbol, vestir la camiseta de un país y defender un país. Se me pone la piel de gallina, fue tremendo”, complementó.

¿Fernando Zampedri sigue en la UC?

Pero el histórico delantero no tan solo habló de su presente. El capitán de Universidad Católica finaliza su contrato en diciembre del 2025, y ya se empiezan a deslizar rumores por su futuro.

Fernando Zampedri recalcó que quiere retirarse en la UC

Incluso ex referentes de la UC recalcaron que llegó su momento de dar un paso al costado. Sin embargo, el Toro recalcó que su único anhelo es seguir en el club y hasta retirarse con la camiseta de la franja.

“Hoy mi contrato es hasta diciembre, pero no creo que haya problema para continuar (…) Ojalá que me pueda retirar acá, que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. Yo creo que no va a haber problema para eso”, sentenció.