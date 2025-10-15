Pese a su título de goleador histórico del club y pentagoleador del fútbol chileno, hay algunos que tienen dudas con la renovación de Fernando Zampedri en U. Católica. En ESPN, Rafael Olarra sorprendió a todos al manifestarse en contra de extender el contrato del Toro a final de temporada.

“Por una cuestión futbolística y la competencia internacional, tendría que llegar otro 9 y él salir“, declaró el exfutbolista, sumando que “en copa es otro ritmo, te encuentras con otro tipo de centrales, más veloces” y que “para niveles superiores, le va a costar más”.

A los hinchas cruzados no les gustó su comentario. Tampoco a Coke Contreras. En diálogo con RedGol, el campeón con la UC respondió con dureza a las palabras de Rafael Olarra y aseguró que Fernando Zampedri tiene todo para seguir dándole goles al club.

“Zampedri sigue en condiciones para un par de años más, sin ningún problema. Creo que las declaraciones de Olarra no fueron muy acertadas. Una cosa es hablar sobre tener un relevo o alguien que un momento reemplace a Zampedri, ¿pero que no esté? Nada que ver“, disparó.

Responden a Rafael Olarra por polémico comentario sobre Fernando Zampedri

“Es una opinión desacertada. No me gustó. Aparte, Zampedri sigue demostrando y puede tranquilamente, como uno lo ve físicamente, seguir metiendo goles y aportando a U. Católica. No va al caso, de ninguna manera”, dijo Coke Contreras a RedGol.

“Una de las cosas importantes que tiene es la inteligencia para moverse justo en el lugar indicado. Eso no lo tiene cualquiera. Ahora, claro, a lo mejor se puede hablar de reemplazo… ¿Pero de que Católica no debiera renovarle? Ahí se está metiendo en lugares que no le corresponden“, cerró.