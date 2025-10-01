La selección chilena se enredó en el Mundial Sub 20, porque este martes cayó ante Japón e hipotecó mucho sus opciones para clasificar a octavos de final.

El equipo de Nicolás Córdova se inclinó por 2-0 ante los japoneses en Ñuñoa, por lo que quedó en el segundo puesto del Grupo A junto a Nueva Zelanda y tiene que definir todo en la última fecha.

En la jornada final la Roja se va a medir con Egipto, equipo que ha perdido sus dos compromisos, por lo que también se jugará el todo o nada ante los chilenos.

Jorge Contreras critica el nivel mostrado por Juan Francisco Rossel

Uno de los apuntados tras la derrota es el delantero Juan Francisco Rossel, quien no ha marcado goles e hizo una fuerte autocrítica luego del revés con los asiáticos.

El cometido del delantero de Universidad Católica fue analizado junto a RedGol por Jorge Coke Contreras, quien lanzó los motivos del bajo juego que ha mostrado el 9.

“He escuchado que gente de Católica comenta que creen que no le hizo bien el Sudamericano, que lo hayan visto como figura y todo lo que conlleva“, contó el ex volante creativo.

Juan Francisco Rossel no ha marcado goles en el Mundial. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego, analizó los problemas de juego de los pupilos de Córdova: “a Chile le cuesta crearse situaciones, necesita más producción para poder quizás tener más ocasiones de gol. Contra Japón, además, tuvo desaplicaciones defensivas que le costaron goles y penales”.

“Chile tiene un desafío importante, porque Egipto no ha sumado puntos y espero que no lo haga con Chile”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Egipto por la tercera fecha del Mundial Sub 20?

La selección chilena define su paso a los octavos de final del Mundial Sub 20 este viernes 3 de octubre, cuando desde las 20:00 horas se mida ante Egipto en el estadio Nacional.