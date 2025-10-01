La selección chilena Sub 20 no convence en el Mundial. El equipo de Nicolás Córdova ganó apenas su duelo ante Nueva Zelanda y luego cayó ante Japón, dejando muchas dudas.

El ex mundialista sub 20 en el torneo de Países Bajos 2005, Gonzalo Jara, asegura que hay que entender que el fútbol chileno está en una realidad muy complicada.

“Este resultado te pone los pies en la tierra. Desde cómo competir, más allá de lo físico, porque no alcanza con lo técnico. Pero después está el funcionamiento”, señaló en TNT Sports.

Agrega que “ahí se queda sin ideas Chile. Porque tiene una idea, un modelo de juego, pero cuando te lo anulan después se ve que alargas a Rossel y no es buen negocio”.

La Sub 20 de Chile sufrió un tropiezo grande

“Dentro de eso, hay jugadores que compiten como (Rodrigo) Godoy o (Matías) Pérez, que se ponen a la par, y desde lo físico puedes resolver. Pero esa es la realidad, cuesta mucho el funcionamiento”, manifestó.

La comparación de Chile con España

De todas maneras asegura que no es algo que en este Mundial Sub 20 haya visto solamente en Chile, pues le pasó lo mismo al observar a la selección española, de la que esperaba más.

“El otro día fui a ver Marruecos-España porque esperaba ver a La Masía. Y les cuesta mucho también en el último cuarto de cancha”, manifestó Jara.

“Después como iba ganando Marruecos, España los mete con ímpetu en su arco, pero es difícil encontrar equipos que se impongan. Desde el funcionamiento, son pocos los que proponen y uno diga que patearon 6 veces al arco, con cuatro de peligro. Esos equipos no se ven”, detalló.

