Universidad Católica atraviesa un gran momento tras una ola de triunfos que los mantiene posicionado en el cuarto lugar del Campeonato Nacional. Con esta posición, asegura, por el momento, su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y se mantiene muy cerca de acceder a la Copa Libertadores.

Pero ante este positivo escenario, los cruzados enfrentan otro dilema y es que gran parte de su plantel termina contrato a fines de este 2025, por lo que muchos de ellos podrían dejar el club de cara a la temporada 2026.

Los jugadores que podrían dejar la UC a fin de año

Según revela Punto Cruzado, entre los jugadores cuyo contrato vence a fin de año se encuentran Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero y Clemente Montes, quienes ya recibieron los primeros acercamientos para asegurar su renovación.

A ellos se le suman Tomás Asta-buruaga y Jhojan Valencia, quienes han tenido una temporada irregular con la franja, aún no se les ha hablado de una eventual renovación, y según señala el medio, todo dependerá de como terminen la presente temporada.

Por otra parte, Agustín Farías y Darío Melo no han podido consolidarse en la temporada y es casi seguro que no seguirán siendo parte del plantel para la temporada 2026. Mientras que Eduard Bello y Dylan Escobar terminan sus préstamos y agregan que lo más probable es que no se extienda ni se ejerza la opción de compra.

10 jugadores finalizan su contrato a fin de año/Photosport

La renovación de Zampedri

Según reveló el comunicador Bruno Sampieri y recoge Punto Cruzado, el delantero ya recibió una oferta para renovar hace tiempo, la cual no fue contestada por el jugador.

Sin embargo, agregan que el “Toro” busca un contrato por dos temporadas, mientras que el que fue ofrecido era de una.

Zampedri aún no renueva con la UC/ Photosport

A pesar de esto, se espera que las negociaciones entre ambos lleguen a buen puerto y el capitán siga en la franja por más temporadas.