Universidad Católica sabía perfectamente que en caso de ganar en la complicada visita a Deportes Limache, se metían de lleno a la lucha por el Chile 2. Y así lo entendió Daniel Garnero.

Los cruzados se quedaron con la victoria en una complicada visita a Quillota donde Diego Valencia puso la ilusión y el 1-0 con el que se quedaron con los tres puntos.

El cronómetro marcaba los 51 minutos del partido cuando un pase entre líneas del colombiano Jhojan Valencia descompuso a la defensa limachina: el centro de Tomás Asta-Buruaga encontró la chilena de Fernando Zampedri, quien no acertó a la portería. Pero sí encontró al Pollo quien con un cabezazo abrió la cuenta.

ver también La UC celebra como visita ante Deportes Limache y se ilusiona con ganar el Chile 2

El peculiar análisis de Daniel Garnero tras sufrida victoria de la UC

Universidad Católica escaló al cuarto lugar de la tabla de posiciones y quedó a dos puntos de O’Higgins, el nuevo sublíder. Y tras el sufrido triunfo, Daniel Garnero hizo un peculiar análisis: Le gustó, pero no le gustó el partido.

ver también ¡Hay recambio! Hijo de Fernando Meneses firma contrato profesional en Universidad Católica

“Enfrentamos a un equipo difícil y duro que también tiene sus necesidades y debe hacerse fuerte de local. Por momentos lo controlamos y manejamos bien, aunque nos equivocamos en varias situaciones que nos impidieron terminar mejor las jugadas”, comentó el técnico cruzado.

De hecho, hizo énfasis en las falencias del equipo ante los limachinos que quedan comprometidos en la parte baja de la tabla. “No me gustó el final del partido, pero me encantó el resultado“, puntualizó Daniel Garnero.

Publicidad

Publicidad

Dos jóvenes como titulares: La sorpresa del DT de la UC que termina con victoria ante Limache. Foto: Andres Pina/Photosport.

Luego, contextualizó las dificultades y las limitaciones que encontró por las múltiples bajas. “Tenemos un plantel corto, incluso cuando están todos disponibles. Hacia el final del partido, ellos nos quitaron la pelota, y eso es algo que debemos seguir corrigiendo. Sin embargo, teniendo en cuenta la formación que presentamos hoy y la participación de los jóvenes, estoy muy contento y conforme“, agregó el DT de Universidad Católica.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Finalmente, destacó la labor de Ignacio Pérez y José Salas, quienes sumaron sus primeros minutos en la UC. “Esto les da seguridad y confianza. Hoy ganamos dos jugadores para lo que resta del torneo. Si los chicos se convencen y se esfuerzan como lo hicieron hoy, habremos ganado dos futbolistas importantes“, cerró.