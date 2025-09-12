Este juvenil de la UC tuvo un estreno inolvidable para él en un día que incluyó un fuerte encontrón con Cristián Zavala y también una contundente derrota del equipo adiestrado por Daniel Garnero. De todas maneras, el entrenador argentino le dio una oportunidad a este jugador.

Y desde el comienzo del segundo tiempo, cuando reemplazó al venezolano Eduard Bello en aquel 0-3 que los aurinegros celebraron en el estadio Santa Laura. Las referencias son para José Salas, quien por estos días firmó su primer contrato profesional.

Fue uno de los tres futbolistas de la Franja que firmaron su vínculo. Una especie de reconocimiento al trabajo hecho en la época formativa. Otro que estampó la rúbrica fue Amaro Pérez, un centrodelantero Sub 17. Y el último, Joaquín Meneses, hijo de Fernando.

Pero el foco aquí está puesto en Salas, quien discutió con Zavala. La escena provocó un caldeado ambiente en el césped del reducto enclavado a metros de la plaza Chacabuco. “Está picando con un debutante”, describió en aquel entonces Manuel de Tezanos en TNT Sports sobre el “14” coquimbano, quien recién se había sumado desde Colo Colo.

“Está jugando su primer partido José Salas”, agregó Manoel, quien recibió algunos datos de su compañero Jorge Cubillos desde el borde del campo de juego. El momento necesitó la intervención de varios. Entre ellos, Diego Valencia y Branco Ampuero, quienes intentaron apaciguar los ánimos. También Alfred Canales.

José Salas, el zurdo de la UC que se enfrentó con Zavala firmó su primer contrato profesional

Ese día, el 27 de julio de este año, fue increíble para José Salas por estrenarse en la UC y a más de alguno le quedó en la retina por ese roce con Zavala. Algo que hoy es parte de una anécdota de una tarde imborrable.

“Fue un partido difícil, pero me quedo con el debut y de aquí para arriba, me queda mucho por mejorar. Venía dos semanas trabajando, hubo un par de lesiones de compañeros importantes, pero hay que estar preparado siempre. El entrenador me pidió que disfrutara el momento“, aseguró Salas en diálogo con Cruzados sobre su entrada a jugar.

En la UC saben que estos tres contratos profesionales son un premio para ellos y así lo refrendaron con su mensaje. “Esfuerzo y dedicación para dar estos primeros grandes pasos. ¡Felicitaciones, muchachos, vamos por más!”, fue el deseo que la institución difundió a través de su cuenta de Instagram. El tiempo dirá cómo termina la aventura de José Salas.