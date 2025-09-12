Es tendencia:
Liga de Primera

Ídolo de la U quiere bajar del galeón al líder Coquimbo Unido: “Tenemos argumentos para…”

El cuadro Pirata tiene un partido clave ante Ñublense y el entrenador de los Diablos Rojos, Ronald Fuentes, analiza el compromiso.

Por Carlos Silva Rojas

Coquimbo Unido es el sólido líder del fútbol chileno.
El equipo sensación de la Liga de Primera es Coquimbo Unido, el sólido líder del torneo que justamente abre la fecha 23° del fútbol chileno.

Los Piratas son los sólidos punteros con 53 puntos, muy lejos de sus dos más cercanos perseguidores, Palestino y Universidad de Chile, que suman 39 y 38 puntos, respectivamente.

Coquimbo se medirá este viernes ante Ñublense, equipo que es dirigido por el ídolo de la U Ronald Fuentes, quien le quiere tender una mano al club de sus amores.

El puntero Coquimbo y declaración bisagra previa a Ñublense: "Este grupo se acostumbró a ganar"

Ronald Fuentes quiere dar el golpe ante Coquimbo

El entrenador de los Diablos Rojos habló en la previa al compromiso que se jugará en el Francisco Sánchez Rumoroso y expresó que van por la sorpresa, justo antes del receso.

“Vamos con mucha ilusión y tranquilidad. Nos vamos a entregar por completo para poder ganar. Saldremos a jugar de igual a igual porque tenemos argumentos futbolísticos para hacerles daño“, dijo Chilenita.

Ronald Fuentes va por la sorpresa con Ñublense. Foto: Alex Diaz/Photosport

“Sabemos que es el puntero, que quiere ganar para alejarse de la U y nosotros tenemos la necesidad de sumar puntos, recuperar la parte futbolística y sumar esos tres puntos para no salir de ese grupo de cinco equipos que disputarán dos cupos a la Copa Sudamericana”, agregó Fuentes.

Ñublense se encuentra en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos y espera ganar para así luchar por un cupo para la Copa Sudamericana.

"¿Has visto su fuerza?": Ñublense usa a Rocky para motivarse ante Iván "Coquimbo" Drago

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Ñublense por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Ñublense se jugará este viernes 12 de septiembre a partir de las 18:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

