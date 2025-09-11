Pronósticos Coquimbo Unido vs Ñublense: ¿Podrán detener al líder del Campeonato Nacional?

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Coquimbo Unido vs Ñublense, en la fecha 23 de la Liga de Primera.

Coquimbo Unido es el gran protagonista de la Liga de Primera 2025: lidera con 53 puntos tras una extraordinaria racha de 10 victorias consecutivas y apenas una derrota en todo el certamen.

Este viernes a las 18:00 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso, recibirá a Ñublense en busca de dar otro paso hacia el título. Los Diablos Rojos intentarán sumar en condición de visitante para no alejarse de los puestos de competiciones internacionales.

En la antesala de este desafío, en el primer partido de la fecha 23 del Campeonato Nacional, nuestro experto te entrega los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Ñublense

Resultado del partido: Coquimbo Unido 1.75 Ambos equipos anotarán: Si 1.91 Córners de Coquimbo Unido: Más de 5.5 1.80

Seguir el partido minuto a minuto resulta todavía más interesante por el cambio de cuotas constante. Si quieres aprovechar esa adrenalina, nada mejor que revisar cómo funciona Betano en vivo y descubrir todas las opciones que ofrece para este tipo de encuentros.

Coquimbo Unido confía en su buena racha

Coquimbo Unido sigue y seguirá siendo el líder del Campeonato Nacional 2025, ya que encadena 10 triunfos consecutivos.

Ñublense perdió ocho de sus anteriores 14 encuentros en condición de visitante, registró tres igualdades y tres victorias.

Resultado del partido: Coquimbo Unido – 1.75 en Betano

Festejos de los dos lados

En cinco de los últimos seis partidos de los Piratas, se contabilizaron goles de los dos equipos.

También marcaron ambos conjuntos en cinco de las anteriores ocho salidas de casa de los Diablos Rojos, contando sus compromisos de torneo y copa.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.91 en Betano

El líder es el que más córners tiene en su casa

Coquimbo Unido es el equipo con mayor promedio de córners a favor en condición de local en la Liga de Primera 2025, con 7.5 por partido.

En nueve de sus 10 localías en el certamen, tuvo al menos seis saques de esquina.

Córners de Coquimbo Unido: Más de 5.5 – 1.80 en Betano

Cuotas en Coquimbo Unido vs Ñublense

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Coquimbo Unido vs Ñublense: últimos partidos