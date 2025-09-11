Coquimbo Unido quiere seguir en racha de triunfos y mantener o acrecentar su ventaja como flamante puntero en la Liga de Primera. El Pirata recibe a Ñublense este viernes 12, por la fecha 23 del campeonato nacional.

Al momento del parón del torneo Coquimbo alcanzó 53 puntos, lejos de Palestino (39) y Universidad de Chile (38 con un partido menos). El equipo dirigido por el entrenador Esteban González ya se midió la corona y va por Ñublense en la reanudación del campeonato.

Y así lo confirma una de las figuras de Coquimbo, Matías Palavecino: “hemos hecho una gran semana. El Chino González, como siempre, nos mostró las debilidades y virtudes de Ñublense. Esperamos hacer un gran partido de local y quedarnos con los tres puntos“.

No se fijan en Palestino ni la U; se acostumbraron a ganar

“No nos fijamos (en lo que hagan Palestino o la U). Sabemos que tenemos una distancia de puntos, pero no le damos importancia. Este grupo se mentalizó y se acostumbró a ganar. Pensamos más en eso que en los puntos“, concluyó Palavecino.

Coquimbo reconoce que se acostumbró a ganar y va por otro paso al título.

Por su parte, Manuel Fernández evito polemizar por la absurda y poca continuidad del campeonato, con constantes parones en la Liga de Primera.

“Es lamenta por el fútbol chileno. Estas pausas son malas para todos, pero nosotros no podemos hacer nada ante eso. Es algo que se escapa de nuestras manos“, sentencia Fernández recordando que la Liga de Primera volverá a ponerse en pausa por el Mundial Sub 20.

Coquimbo Unido y Ñublense juegan este viernes 12 de septiembre, desde las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la Cuarta Región. El Pirata está a ocho partidos del final de la temporada.