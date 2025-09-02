Coquimbo Unido está cumpliendo una campaña notable este año, en el que apenas ha perdido un partido en el torneo nacional. Son 14 puntos de ventaja los que le sacó a Palestino, el segundo en la tabla, a falta de ocho partidos por jugares.

Por lo mismo es que muchas grúas de clubes importantes empiezan a mirar atentamente a sus futbolistas. Y uno de ellos es Matías Palavecino, el armador de los piratas.

En Pauta de Juego señalaron que en Universidad Católica lo observan con atención. “Católica debe decir cómo nos armamos, por los cupos de extranjeros. Está Bello, que debe irse, Valencia y Zuqui, y uno de esos dos se podrá ir. Te quedas solamente con un extranjero en el plantel. Le quedan cuatro cupos, tiene que traer cuatro buenos extranjeros”, indicó el periodista Coke Hevia.

Católica puede ir por Palavecino

El DT Daniel Garnero llegó a la UC pidiendo un enganche, deseo que la dirigencia no le pudo cumplir en este mercado de pases. Quedó como tarea pendiente para el próximo año.

Matías Palavecino es figura de Coquimbo Unido

“Con cuatro extranjeros te armas. Un extremo punzante, un enganche, un central y un volante“, señaló Hevia cuando hacía este análisis y dio el nombre propio del jugador coquimbano.

“Un Palavecino. En algún momento dio vuelta el nombre en Católica, pero si no llega libre puede venir uno de una competencia más fuerte, más probado, de Argentina que en seis meses estará más acelerado”, manifestó.

Nicolás Peric defendió la idea de que llegue mejor el volante pirata. “¿Encontrará Católica, con su escasez presupuestaria, un volante creativo como Palavecino por menos de dos millones de dólares?”, señaló.

Hevia le dijo que “tendría que hacer scouting”, ante lo cual Peric dice que es preferible ir por el trasandino que ha sido figura este año en la Liga de Primera.

“Mejor quédate con el que conoces. Palavecino ya sabes lo que rinde, cómo rinde en la liga chilena. Porque scouting es ir a buscar a la B de Argentina, lo otro es ver la tele y pedir al 10 de San Lorenzo. Palavecino es más que eso, está probado en la liga chilena”, sostuvo.