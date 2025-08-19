La figura de Coquimbo Unido que rechazó el fútbol argentino: “En Chile estoy feliz”

Coquimbo Unido sigue como único puntero de la Liga de Primera. El elenco dirigido por Esteban González suma 47 unidades en 20 partidos disputados. Mientras que su único escolta, que es Universidad de Chile, tiene 38 unidades.

Campaña histórica para el “barbón” y que tiene entre sus figuras a Matías Palavecino. El volante creativo ha sido determinante en la temporada. Lo que volvió a confirmar con el agónico tanto ante Everton y que lo ubica sobre otros jugadores en su puesto como Claudio Aquino y Javier Altamirano.

Buen rendimiento del jugador nacido en Rosario que despertó el interés desde el otro lado de la Cordillera. Es que a mitad de año Gimnasia vino en busca del volante.

Lo que preocupó a los hinchas ya que aún sigue fresca la salida de Luciano Cabral y que impactó fuertemente al equipo. Sin embargo, Palavecino decidió dar una categórica respuesta y no perder el foco en el principal objetivo que es titularse campeón.

“Sabía del interés, me lo comentó mi representante. Pero estoy lejos de volver a la Argentina. Quiero seguir jugando en Chile, trate de no darle bola”, confesó al programa Goles de TNT Sports.

El futuro de Matías Palavecino

Incluso abrió la puerta a permanecer en el país, ya que tiene contrato hasta final de año con Coquimbo. “Nunca se me cruzó irme a mitad de año. Hoy en Chile estoy feliz, conozco la liga, y me gustaría quedarme acá”, complementó.

“Está es mi mejor campaña. Me agarra mucho más maduro y el nivel del equipo es bueno. Puede ser uno de mis mejores momentos en mi carrera”, sentenció anhelando una histórica copa a final de año.