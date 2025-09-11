La Liga de Primera se disputa los últimos partidos antes del la pausa por el Mundial Sub 20. Por lo mismo, se avecinan partidos que pueden determinar desenlace del torneo.

Esto tiene directa relación con el futuro de Coquimbo Unido que en la fecha 24ª recibe a Ñublense en el Estadio Sánchez Rumoroso. El encuentro de este viernes 12 de septiembre podría marcar el despegue definitivo para consagrar una campaña histórica.

El tema es que en el cuadro pirata hay preocupación por el estado de Cecilio Waterman. El delantero ha sido clave con ocho tantos y una asistencia. Además es el principal referente en el área y siempre aparece en los momentos importantes.

La preocupación por Cecilio Waterman

El tema es que en la reciente fecha FIFA participó en los partidos ante Surinam y Guatemala. Por lo que viene con una carga importante, a la que se suma el viaje con varias horas de vuelo para llegar al puerto pirata.

Ante esto, el Diario El Día detalla que en el cuerpo técnico del aurinegro lo van a esperar hasta último minuto. “Para nosotros es importante las ganas que tiene y el compromiso con el equipo”, recalcó Esteban González.

Pese a ello, el medio citado reveló que ya se preparan para un plan alternativo y Nicolás Johansen sería el titular ante los chillaremos en el inicio de la fecha 24ª. Por lo que el objetivo sigue siendo sumar para estirar la ventaja contra Palestino y la U que son los únicos perseguidores.

