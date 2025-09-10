Cecilio Waterman es un jugador importante en Coquimbo Unido. Suma ocho goles en la campaña del sólido puntero que tiene la Liga de Primera 2025. Un equipo que ha sacado muchísima ventaja bajo la tutela de Esteban González, pero evitan ponerse el poncho de campeón.

Aunque en la interna del plantel aurinegro se han echado bromas. Incluso públicamente, como la vez que el Mono Sánchez evitó mencionar la palabra en una entrevista con TNT Sports. Pero siguen con la mente puesta en ir partido a partido.

Una declaración de principios del staff que lidera el Chino González. Por estos días, el Barbón afina detalles para recibir a Ñublense en la 23° fecha de la Liga de Primera 2025. A pesar de que Coquimbo Unido no tuvo ningún citado a la selección chilena, sí tuvo uno a Panamá.

De hecho, Waterman disputó dos partidos con el cuadro centroamericano. Fue titular en el empate frente a Surinam. Y jugó los últimos 15 minutos en la paridad sin goles contra Guatemala. “La carga de trabajo esta planificada, estamos en contacto con el cuerpo técnico de la selección”, expuso el Chino González.

Cecilio Waterman celebra uno de los ocho goles en Coquimbo Unido. (Oscar Tello/Photosport).

“Vimos el kilómetraje que hizo Cecilio. Vamos viendo las cargas, en relación a eso planificamos estos días. Coincide con que bajamos cargas con el plantel. Cecilio hizo trabajo regenerativo, conversamos con él, está en perfectas condiciones y con muchas ganas“, manifestó el ex DT de Deportes Concepción.

Publicidad

Publicidad

ver también Puntero y popular: Coquimbo Unido pone las entradas muy baratas para el duelo contra Ñublense

Waterman firme junto a Coquimbo Unido: “Haberse venido inmediatamente habla muy bien de él”

Cecilio Waterman sabe que el Chino González tiene en Coquimbo Unido a otro ariete que ha aprovechado oportunidades esta temporada. Nicolás Johansen, quien ha anotado seis conquistas. Incluida una hermosa de taco ante la Unión Española en el estadio Santa Laura.

“Está a disposición obviamente si que entra de inicio o va a la banca. Eso cuenta para nosotros. Sus ganas y haberse venido inmediatamente habla muy bien de él y del compromiso que tiene con todo el equipo”, expuso Esteban González, quien en su carrera futbolista jugó en Cobreloa y ganó el Torneo Clausura 2004.

Cecilio Waterman en la selección de Panamá. (Michael Owens/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Sobre esa reducción también profundizó. “Bajamos las cargas, pero eso no significa que el equipo baje la intensidad. Son trabajos más cortos, enfocados netamente al tema ofensivo. Bajo esa planificación trabajamos cómo ataca el rival. Será complicado, Ñublense es el segundo mejor equipo de la segunda rueda”, aseguró el Chino. Tiene razón con los Diablos Rojos.