Por esas cosas que tiene el fútbol, a este icónico goleador que pasó por el fútbol italiano y el chino le vino a la mente el nombre de Lucas Assadi y también el de Cristián Zavala. Lo hizo para ejemplificar situaciones similares en los dos clubes más grandes del fútbol chileno.

En el caso del “10” de Universidad de Chile, dejó atrás un cuestionado momento para erigirse como una de las figuras del equipo. Y en el caso de Zavala, tuvo que salir a préstamo de Colo Colo en busca de los minutos que no encontraría bajo la tutela de Jorge Almirón.

Por eso mismo, el puentealtino fichó por Coquimbo Unido, donde se confirmó como un titular rápidamente en el superlíder que tiene la máxima categoría chilena. En ese contexto, Pascual de Gregorio conversó con RedGol y analizó a ambos futbolistas.

“Decían ‘el técnico es malaleche porque no pone a Assadi’. Pero uno no conocía la personalidad del cabro chico. Qué le pasaba, quizá no pescaba las instrucciones. Álvarez lo protegió hasta que lo puso y le resultó. Eso se llama sicología deportiva”, describió el ex ariete de los Piratas, desde donde saltó al Bari italiano.

Lucas Assadi celebra el gol que le convirtió a Independiente en Argentina. (Javier Vergara/Photosport).

“Álvarez es un tipo muy mesurado, a la altura de lo que exige un club como la Universidad de Chile”, añadió Pascual de Gregorio, quien considera que Coquimbo Unido es un justo puntero de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025.

Publicidad

Publicidad

Por el buen presente de los aurinegros fue que recordó a Zavala. “Me daba una lata y una pena que no jugara en Colo Colo. Cuando entraba, siempre demostraba. Acá hay un problema con el técnico, pero yo tampoco sabía la interna. No sé si es agrandado o se cree el cuento muy rápido. Pero es buenísimo, marca la diferencia en la banda”, expuso De Gregorio.

Cristián Zavala suma tres asistencias en cinco partidos ligueros con Coquimbo Unido en 2025. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

ver también Puntero y popular: Coquimbo Unido pone las entradas muy baratas para el duelo contra Ñublense

Pascual de Gregorio compara el caso de Assadi con el de Zavala: “Siempre gana los duelos”

Para Pascual de Gregorio, tanto Assadi como Zavala tienen una similitud muy importante y destacable. Quizá por ese olvido al que estuvo condenado el “14” en Pedrero lo hace destacarlo más. “No pierde la banda, siempre gana los duelos a nivel nacional o internacional”, dijo sobre el ex albo.

Publicidad

Publicidad

“Aunque sean 20 minutos desequilibra y en una jugada te puede dar vuelta el partido. Y Almirón no mostró el nivel sicológico ni motivacional de un técnico. Hoy un entrenador a nivel de Colo Colo o la U tiene que ser un míster. Ya no un técnico cualquiera. Tiene que ser un maestro”, describió Pascual de Gregorio, quien también jugó en Santiago Morning y Rangers de Talca.

Cristián Zavala en acción por Coquimbo Unido, que va camino a su primer título en la máxima categoría. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Prosiguió con este análisis. “A los jugadores debe tratarlos entre niños y adultos. Tener sicología. Un cuerpo técnico siempre trae aire nuevo, pero el real staff que tiene buenos resultados es el que se mantiene mucho rato”, fue el condenatorio desglose que hizo De Gregorio sobre Almirón y su estadía en el Cacique.

Publicidad

Publicidad