Carlos Carmona es uno de los emblemas de la Generación Dorada. A pesar de eso, nunca le gustaron mucho las cámaras y se mantuvo siempre con un bajo perfil.

Tiene uno de los récords del fútbol chileno, pues jugó cuatro Mundiales: el Sub 20 del 2005, luego el de la misma categoría 2007 y finalmente los adultos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En tierras brasileñas empezó su declive con la selección chilena. Jorge Sampaoli lo consideró muy poco y solamente lo hizo jugar los últimos minutos del duelo ante España.

Luego de eso, jugaría dos amistosos más ese año y en el 2017 terminaría su paso por la selección como campeón en la China Cup y en las eliminatorias, ante Venezuela, completando en total 50 partidos disputados entre el 2008 y el 2017 y un gol, en un amistoso ante Egipto.

Carmona fue campeón de la China Cup con la Roja

Su espina clavada fue no haber sido partícipe de ninguna de las dos Copa América que ganó Chile, a pesar de haber sido parte del proceso durante los años anteriores.

Carmona se alegra de “volver a jugar” al fútbol

Carlos Carmona sufrió una grave lesión de cadera por la que tuvo que operarse el 2015, cuando recién tenía 28 años. Eso complicó sus últimos años de carrera, pasando del Atalanta a Colo Colo, con un paso previo en el Atlanta United.

En los albos vivió lo dulce y agraz. Pudo jugar Copa Libertadores, donde incluso marcó un gol, pero después estuvo cerca de irse al descenso. De hecho, fue el “capitán sin jineta” en la Promoción ante la U. de Conce.

Carlos Carmona jugó por Colo Colo el duelo de Promoción

En ese momento muchos estandartes estaban suspendidos y la capitanía la llevó Suazo. Sin embargo, en todas las arengas se ve que es Carmona quien más motiva a sus compañeros en ese duelo, muchos de ellos jóvenes e inexpertos.

Se retiró el 2021 con 34 años tras una temporada en Coquimbo Unido con el cual fue campeón de Primera B. Fue especial pues es el club de sus amores y del cual es canterano. Luego se radicó en la zona y se dedicó a proyectos personales.

Del deporte poco se le había visto. Algún partido de pádel mostraba en sus redes sociales, como suele ocurrir con muchos ex futbolistas. Sin embargo, el fin de semana pasad retornó al fútbol, su gran pasión.

“Volví a jugar fútbol y con mis gordos mirando”, señaló Carmona en una actividad recreacional que le debe haber servido para que sus hijos vieran al cuatro veces mundialistas. Ah, y el menor se nota que es fanático de Coquimbo.