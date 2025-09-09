El telón de estas tristes Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 para la selección chilena por fin se bajará esta noche, cuando desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional se reciba al ya clasificado combinado uruguayo.

Lamentablemente el presente de ambos seleccionados no puede ser más distinto. Mientras en Chile se dejó de lado el recambio para exprimir hasta lo último a la generación dorada, Uruguay supo generar una buena camada de nuevos jugadores para clasificar a su quinto mundial seguido.

Esta situación obliga a replantearse varias cosas pensando en el próximo proceso, sobre todo si no queremos quedarnos afuera de una cuarta cita planeta de manera consecutiva. Para eso, la elección del futuro DT de la Roja será primordial para levantar al equipo de todos.

ver también Experto exige más autocrítica de Córdova en la selección chilena: “Si ha querido estar en todas, tiene que…”

El DT ideal para un emblema de la Roja

Uno que se la jugó con elegir al DT ideal para un nuevo proceso fue Leonardo Véliz, quien en charla con El Mercurio aseguró que “soy partidario de que, si Chile quiere clasificar, que siga Córdova y que lo apoye todo el mundo”.

Lamentablemente el Pollo, mundialista en Alemania 1974, ve esto como una opción lejana: “Vivimos en un fútbol resultadista, y como los dirigentes se dejan llevar por las redes sociales, todo vuelve a cero”.

Leonardo Véliz quiere que Nicolás Córdova se mantenga como entrenador de la selección chilena. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

A la hora de analizar lo fue este proceso, Véliz afirmó que “no hay ningún otro comentario que fracaso absoluto. Somos la selección más miserable del continente. Después de lograr dos Copas América, Chile quedó sumido en un clima de fútbol mediocre”.

“No se puede estar más abajo y pese a eso nadie se hace la pregunta de qué hacemos ahora”, concluyó.

ver también Bichi Borghi encara a sus compañeros para defender a Nicolás Córdova en la Roja

¿A qué hora juega la selección chilena ante Uruguay?

El equipo de todos se enfrentará a los charrúas hoy martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.

Publicidad