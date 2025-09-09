La selección chilena sale a jugar estar noche para bajar el telón de estas lamentables Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Al frente estará su similar de Uruguay, combinado que de la mano de Marcelo Bielsa jugará si quinta cita planetaria seguida.

Y es que la realidad de ambos elencos no puede ser más distinta. Mientras una estrujó hasta lo último la llamada generación dorada, la otra no tuvo problemas en aplicar ese recambio tan necesario, incluso pagando costos altísimos.

Así lo detalló el periodista uruguayo Diego Muñoz, quien en un despacho para ESPN Chile detalló lo que fue este complejo proceso con el Loco Bielsa a la cabeza.

“El proceso de recambio con Bielsa termina en un quinto mundial”

El comunicador partió diciendo que “en Uruguay hay una continuidad, donde da la sensación de que ese legado esta selección ya lo tiene incorporado. Este será el quinto mundial consecutivo para este seleccionado”.

“Estas son sensaciones positivas y mensajes de un equipo que más allá de nombres o de cosas traumáticas, porque no todos los días deja de jugar un futbolista como Luis Suárez, terminaron apareciendo jugadores como Valverde, Bentancur o Núñez”, agregó.

Uruguay fue exitoso en hacer su recambio, algo que la selección chilena simplemente no pudo hacer en estas eliminatorias. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, Muñoz aseguró que “hay una consolidación de figuras que esperaron su lugar y que ahora toman el testigo de aquellos que ya no están. Esa puede ser una buena definición para explicar de qué manera la selección vivió ese proceso de recambio que de la mano de Bielsa termina con otra clasificación al mundial”.

¿A qué hora juega la selección chilena ante Uruguay?

El equipo de todos se verá las caras ante los charrúas hoy martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.

