Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Periodista uruguayo detalla el recambio charrúa de la mano de Bielsa que tanto le faltó a Chile: “Hay una consolidación de…”

Diego Muñoz aseguró que hubo un grupo de jugadores que supieron tomar el testigo de aquellos que ya no están en el combinado celeste. “Da la sensación de que ese legado esta selección ya lo tiene incorporado”, declaró.

Por Patricio Echagüe

Uruguay visita a un Chile ya eliminado de todo.
© Photosport y Getty.Uruguay visita a un Chile ya eliminado de todo.

La selección chilena sale a jugar estar noche para bajar el telón de estas lamentables Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Al frente estará su similar de Uruguay, combinado que de la mano de Marcelo Bielsa jugará si quinta cita planetaria seguida.

Y es que la realidad de ambos elencos no puede ser más distinta. Mientras una estrujó hasta lo último la llamada generación dorada, la otra no tuvo problemas en aplicar ese recambio tan necesario, incluso pagando costos altísimos.

Así lo detalló el periodista uruguayo Diego Muñoz, quien en un despacho para ESPN Chile detalló lo que fue este complejo proceso con el Loco Bielsa a la cabeza.

Experto exige más autocrítica de Córdova en la selección chilena: “Si ha querido estar en todas, tiene que…”

ver también

Experto exige más autocrítica de Córdova en la selección chilena: “Si ha querido estar en todas, tiene que…”

“El proceso de recambio con Bielsa termina en un quinto mundial”

El comunicador partió diciendo que “en Uruguay hay una continuidad, donde da la sensación de que ese legado esta selección ya lo tiene incorporado. Este será el quinto mundial consecutivo para este seleccionado”.

Tweet placeholder

“Estas son sensaciones positivas y mensajes de un equipo que más allá de nombres o de cosas traumáticas, porque no todos los días deja de jugar un futbolista como Luis Suárez, terminaron apareciendo jugadores como Valverde, Bentancur o Núñez”, agregó.

Publicidad
Uruguay fue exitoso en hacer su recambio, algo que la selección chilena simplemente no pudo hacer en estas eliminatorias. | Foto: Getty Images.

Uruguay fue exitoso en hacer su recambio, algo que la selección chilena simplemente no pudo hacer en estas eliminatorias. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, Muñoz aseguró que “hay una consolidación de figuras que esperaron su lugar y que ahora toman el testigo de aquellos que ya no están. Esa puede ser una buena definición para explicar de qué manera la selección vivió ese proceso de recambio que de la mano de Bielsa termina con otra clasificación al mundial”.

Nico Córdova hace cambios de última hora: Formación de Chile para enfrentar a Uruguay

ver también

Nico Córdova hace cambios de última hora: Formación de Chile para enfrentar a Uruguay

¿A qué hora juega la selección chilena ante Uruguay?

El equipo de todos se verá las caras ante los charrúas hoy martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.

Publicidad
Lee también
El lienzo para Marcelo Bielsa en su regreso a Chile
Selección Chilena

El lienzo para Marcelo Bielsa en su regreso a Chile

El frío retorno de Marcelo Bielsa a Chile
Selección Chilena

El frío retorno de Marcelo Bielsa a Chile

Los convocados de Uruguay: Bielsa llama a jugador de 16 años
Selección Chilena

Los convocados de Uruguay: Bielsa llama a jugador de 16 años

¡Lágrimas de Pitbull! Medel llora en público al recordar a su madre
Chile

¡Lágrimas de Pitbull! Medel llora en público al recordar a su madre

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo