La Selección Chilena cerrará este martes su lamentable paso por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, cuando reciba a Uruguay en el Estadio Nacional, duelo para el cual el técnico Nicolás Córdova confirmó su formación titular.

Fue en el último entrenamiento que se realizó en el Complejo “Juan Pinto Durán”, donde el entrenador interino paró al equipo que tiene en mente para desafiar a la escuadra de Marcelo Bielsa, que en comparación con la oncena que cayó ante Brasiltendrá varios cambios.

Los cambios que hará Córdova en Chile ante Uruguay

En la portería, el estratega volverá a confiar en Lawrence Vigouroux, pese a que el fin de semana trabajó con Thomas Gillier desde la partida. Será el segundo juego desde la partida del nacido en Londres. Donde sí habrá modificaciones es en defensa.

En ese sector, Chile jugará con cuatro hombres, donde el gran perjudicado será Guillermo Maripán quien dejará su lugar para que permanezca Paulo Díaz y acompañe a Iván Román en zona de centrales. Mientras que por la banda izquierda, Matías Sepúlveda tomará el puesto del capitán Gabriel Suazo.

Para la contención, la duda para acompañar a Felipe Loyola está si mantener a Vicente Pizarro o darle la oportunidad a Ignacio Saavedra. Por su parte, Lucas Assadi jugará en la creación para mantener a tres hombres en la delantera.

Allí la única interrogante radica si en ratificar a Ben Brereton o poner a Bruno Barticciotto como centroatacante. Lucas Cepeda será uno de los extremos, mientras que en el otro, Córdova hará debutar en la selección mayor a Emiliano Ramos.

¿Cuál es la formación de La Roja?

Según el periodista Christopher Brandt de ESPN, el 11 de Chile ante Uruguay es con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz y Matías Sepúlveda en defensa; Felipe Loyola, Vicente Pizarro (Ignacio Saavedra) y Lucas Assadi en mediocampo; Lucas Cepeda, Ben Brereton (Bruno Barticciotto) y Emiliano Ramos en delantera.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la última fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, Chile recibirá a la Celeste en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas.

