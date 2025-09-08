Luego de la dura caída que sufrió ante Brasilen Río de Janeiro, la Selección Chilena prepara novedades en su formación titular para el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Uruguay, donde la principal novedad la brinda el central Paulo Díaz.

Durante los últimos entrenamientos en el complejo “Juan Pinto Durán”, el defensor de River Plate no formó parte del esquema del técnico Nicolás Córdova en las dos formaciones que paró en cancha con miras al duelo con la Celeste.

No fueron pocos los que afirmaron que las críticas al desempeño ante Brasil provocaron que Díaz fuera “cortado” por el entrenador, sin embargo fue en conferencia de prensa donde el propio DT explicó lo que ocurre con el defensor.

ver también El sorprendente cambio que tiene en mente Nicolás Córdova para el once de la Roja ante Uruguay

DT de la Selección aclara si Paulo Díaz está “cortado”

Sobre cómo está el plantel para el juego con Uruguay, Córdova explicó que “después de perder un partido hay una resaca y después, con el correr de los días, vuelve el equipo a estar más positivo“, para luego aclarar si cuenta con todo su plantel.

“Los hemos visto bien, se entrenó con entusiasmo, ayer tuvimos doble jornada donde participó todo el equipo salvo Paulo Díaz con sus problemas en la rodilla y hoy en la tarde definimos quién va a entrar”, aclaró el técnico de la Selección.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la lesión del central?

Cabe señalar que el futbolista de River Plate arrastra una lesión crónica en su rodilla izquierda, donde como consecuencia de una operación de meniscos en esa zona le quedó una sinovitis acumulada, que le obliga a hacer tratamiento cada vez que juega.

Esta molestia provocó la ausencia de Paulo Díaz en los entrenamientos del fin de semana, mas según el periodista Christopher Brandt de ESPN, está en condiciones para volver a ser titular en la defensa de la Selección para el duelo con los orientales.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la última fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, Chile recibirá a la Celeste en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas.

Publicidad