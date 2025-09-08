El sorprendente cambio que tiene en mente Nicolás Córdova para el once de la Roja ante Uruguay

Por fin se acaba. Las nefastas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 llegan a su fin este martes, donde la selección chilena cierra su patético proceso ante Uruguay.

El equipo nacional no tiene ninguna chance de ir a la Copa del Mundo y jugará ante el clasificado cuadro charrúa con el único objetivo de no ser colista.

La Roja que dirige de manera interina Nicolás Córdova viene de sumar una dura derrota ante Brasil, y el estratega piensa en hacer cambios en relación al duelo ante la Celeste.

ver también ¿Cortado para siempre? Córdova se olvida del gran criticado de la Roja para el partido con Uruguay

El inesperado cambio que piensa Córdova en la Roja

Uno de los mejores jugadores en la derrota de Chile ante Brasil en Río de Janeiro fue el arquero Lawrence Vigouroux, quien pese a recibir tres goles tuvo un buen cometido en su estreno en la Roja.

Pese a que el meta de Swansea City tuvo un buen cometido, el entrenador de la Selección, Nicolás Córdova, planea sacarlo del equipo titular.

Thomas Gillier asoma como titular en la Roja. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Publicidad

Publicidad

Bajo la información de radio Cooperativa, el arquero que se perfila como titular en Chile ante Uruguay es el joven meta de 21 años Thomas Gillier, quien tendría su debut con la camiseta nacional.

El arquero de Montreal CF le está ganando la pulseada al propio Vigourox y Vicente Reyes, por lo que asoma como el 1 en Chile ante los uruguayos.

ver también El escandaloso “anti récord” que puede sumar la Roja en el cierre de las Eliminatorias ante Uruguay

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uruguay por las Eliminatorias?

La selección chilena cierra su triste paso por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

Publicidad