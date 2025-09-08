Nicolás Córdova sabe que la selección chilena puede tener un récord terrible, pero no está en lo absoluto preocupado por eso. El entrenador interino de la Roja entiende que el resultado final no cambiará tras la inevitable eliminación del equipo en el Mundial 2026.

Chile todavía puede evitar ser colista en la tabla de posiciones y dejar en ese lugar a Perú, aunque debe superar a Uruguay para conseguir ese objetivo, un premio de consuelo tan inútil como amargo. “En estos dos partidos que he dirigido con la mayor y los casi 70 que hemos jugado por las divisiones juveniles, por todos lados: Europa. Sudamérica, Sudamericanos”, introdujo Córdova.

“El punto de inflexión que tenemos contra las selecciones más potentes es por lejos el estado físico. Da la sensación de que los nuestros son niños jugando con adultos. Esa sensación tenemos siempre, incluso compitiendo, ganando a Argentina, ganando a Colombia. Pero siempre nos queda esa sensación”, agregó el entrenador.

Por eso mismo, aludió a algunos jugadores brasileños. “Generamos un plan de trabajo en las selecciones y parámetros para competir. Nuestros centrales, si no están a una velocidad de 33 kilémetros por hora en ciertos metros, no pueden competir. Raphinha o Joao Pedro van a 35. Es una cuestión obvia, un auto más rápido que otro va a llegar antes. Eso tenemos que ordenarlo y lo tenemos bastante ordenado”, sacó pecho.

“No quiero excluirme de estar acá, pero sería demasiado reductivo tener que dejar una imagen por estos 10 días de trabajo. Me tienen que juzgar por el trabajo que hago en las juveniles. Para eso me contrataron. Pusimos la cara para que la federación tome una decisión no apurada y que venga alguien, quién sea, que nos guíe para clasificar. Es insostenible perdernos otro Mundial”, aseguró el Nico Córdova.

“La persona que venga debe generar un proceso y eso lo empezamos nosotros hace dos años. Esperamos tener más jugadores de recambio. Cuando se habla de cuál es mi trabajo y nos exigen resultados, es lo mismo que pasa en los clubes. ¿Dónde se necesita ganar? En los primeros equipos, es alto rendimiento. Lo demás es un proceso para llegar al primer equipo. El otro día jugó Estêvão que es 2007″, expuso el interino DT de la Roja sobre el crack de 18 que milita en el Chelsea.

Córdova apunta a Estêvão para explicar las carencias de la selección chilena

Nicolás Córdova cree que el ejemplo de Estêvão es perfecto para explicar la debilidad de la selección chilena. “No tenemos un jugador de esa categoría a nivel selección. En la Sub 20 hay sólo uno. Esa es la problemática que debemos hablar, no si mañana jugamos bien o mal”, aseguró el entrenador.

“Trataremos responsablemente de poner el mejor equipo posible para mañana, pero la discusión debe ir para otro lado, no si se jugó más atrás o se presionó”, agregó el adiestrador, quien trabajó en Santiago Wanderers, Palestino y Universitario de Perú.

Tuvo más. “La pregunta de rigor es, ¿en Chile se sacan jugadores de alto rendimiento? Esto debemos cuestionarnos todos porque aquí no se hace”, sentenció Córdova, quien sabe que su principal función estará en el Mundial Sub 20 que organizará Chile.