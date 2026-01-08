Ignacio Casale no sólo resistió la complejidad que implica una etapa maratón, sino que, tras las dos partes de esta especial, pudo meterse en el top ten de la categoría Challenger del Dakar.

El tricampeón de esta competencia mostró su experiencia para sortear esta exigente jornada y resistió dos pinchazos de neumáticos, vividos este miércoles en la primera parte de la maratón y cuarta especial de la carrera, para arribar este jueves al campamento de Hail sin mayores complicaciones.

Tras los problemas vividos en la cuarta etapa, el chileno enfrentó la quinta especial con la precaución de cuidar su vehículo Taurus T3 y completó los 371 kilómetros cronometrados en la duodécima posición con un tiempo de cuatro horas, 28 minutos y 32 segundos, a diez minutos y 23 segundos del líder del día, su compatriota y compañero de equipo, Lucas Del Río.

Clasificación quinta etapa Pos Piloto Tiempo Diferencia 1. Lucas del Río 04:18:09 0:00:00 2. Pau Navarro 04:18:33 0:00:24 3. Dania Akeel 04:18:37 0:00:28 12. Ignacio Casale 04:28:32 00:10:23

Casale se mantiene en el top ten

“Fue una etapa con mucho polvo, ya que nos están haciendo largar muy atrás, detrás de los camiones, y ha sido una tarea muy difícil ir todos los días remando para adelante, pasando camiones y autos más lentos”, señaló Casale.

Casale marcha décimo en el Dakar

De todas maneras es optimista. “Lo importante es que estamos décimos y eso es lo que estamos intentando hacer”, complementó Casale al llegar al bivouac de Hail.

Con el resultado de la quinta etapa, corrida este jueves, el piloto del equipo BBR Motorsport se mantiene en el décimo lugar de la tabla general con un tiempo total de carrera de 24 horas, 41 minutos y 19 segundos.

Ahora, el nuevo desafío de Ignacio Casale será este viernes con la sexta etapa del Dakar 2026, que tendrá un recorrido cronometrado de 331 kilómetros entre las ciudades de Hail y Riyadh y será la última especial previo al día de descanso pactado para el sábado.

