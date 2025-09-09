Nicolás Córdova es el encargado de cerrar otro triste proceso clasificatorio de la Roja, que se quedó fuera de otro Mundial tras unas desastrosas Eliminatorias iniciadas por Eduardo Berizzo y condenadas por Ricardo Gareca. Este martes 9, Chile enfrenta a Uruguay para finalizar el proceso.

Pese a su rol como interino, Córdova no se ha salvado de las críticas. Incluso, en la última conferencia de prensa le refregaron que Chile podría firmar la peor campaña de la historia si no le gana a Uruguay. “¿De verdad importa quedar últimos? Si ya no clasificamos”, defendió el DT.

Ahora, Claudio Borghi salió a respaldar el entrenador de la Roja. En ESPN, el Bichi cuestionó la dureza con la que se critica a Córdova, siendo que, desde su rol como jefe técnico de las juveniles, “no tenía obligación” de tomar la selección adulta.

“Nico Córdova podría haber dicho, ‘muchachos, yo tengo un Mundial ahora, déjenme trabajar en eso, porque yo no vengo para ser el DT en el primer equipo’“, comentó.

Borghi defiende con todo a Nicolás Córdova

“El tipo viene a tomar una responsabilidad, nada más ni nada menos que contra Brasil y Uruguay, ¿y lo vamos a evaluar por dos partidos? Está cumpliendo con algo que no le corresponde y le caemos todo de ‘por qué juega así, por qué los cambios'”, dijo Bichi Borghi.

“Yo creo que es injusto, el tipo podría haberse hecho el gil y haberse quedado en su casa“, concluyó.