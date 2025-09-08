Una especial jornada se prepara para vivir Marcelo Bielsa, quien arribó al país al mando de la selección de Uruguay para enfrentar a la selección chilena por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El ex técnico de la Roja vuelva al país, donde se espera que tenga un gran recibimiento de parte de los hinchas que van al partido en el Estadio Nacional donde se vivirá el reencuentro.

Uno que partió bien frío, porque el Loco no tuvo mucho contacto con los hinchas a la llegada de la delegación uruguaya, ya que el técnico decidió ingresar al hotel sin saludar a los hinchas.

En ese instante lo esperaban hinchas de la celeste, pero también un grupo de hinchas chilenos, que le habían preparado un lienzo con su cara como agradecimiento.

“Gracias, Marcelo Bielsa. Chile no te olvida”. Foto: Radio ADN.

¿Qué decía el lienzo para Marcelo Bielsa?

Fue la radio ADN la que mostró lo que se vivió en el arribo de la selección de Uruguay al hotel Intercontinental, donde pasará la noche Marcelo Bielsa con sus jugadores.

En un video publicado en sus plataformas digitales se pudo ver a un grupo de hinchas chilenos que le tenían un recibimiento a Bielsa, con un lienzo con su cara en una tremenda señal: “Gracias, Marcelo Bielsa. Chile no te olvida”.

“Hinchas de la selección chilena llegaron hasta el hotel de concentración de Uruguay para saludar a Marcelo Bielsa y al plantel ‘charrúa’, en la antesala del duelo ante Chile que marcará el cierre de las Eliminatorias 2026”, explicaron.

