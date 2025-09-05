Es tendencia:
Bielsa se pone nostálgico a días de visitar a Chile: “Fue una experiencia hermosa, me hubiese encantado…”

El Loco aseguró que le hubiese gustado seguir por un proceso mundialista más en la selección chilena “Las cosas no se dieron”, reconoció el argentino.

Por Patricio Echagüe

Marcelo Bielsa vivió un proceso brillante al mando de la selección chilena.
Marcelo Bielsa vivió un proceso brillante al mando de la selección chilena.

La selección chilena debe cambiar rápidamente el chip tras la dura caída ante Brasil en el Maracaná. Ahora el equipo de todos debe recibir a Uruguay, elenco al que enfrentará en el último partido de estas tristes Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Y es que la realidad de ambos elencos no puede ser más distinta. Mientras Chile es el colista absoluto, Uruguay logró abrochar su clasificación a la cita planetaria tras vencer por 3-0 a Perú en Montevideo.

Uno que vivió de manera especial este logro fue Marcelo Bielsa, quien dirigirá su tercer mundial tras hacerlo con su selección argentina en el 2002 y con Chile en el 2010. Luego del triunfo el Loco recordó estas experiencia, dejando ver un sentimiento de nostalgia por todo lo que vivió con la Roja.

“Me hubiera encantado seguir en Chile cuatro años más”

El DT argentino partió diciendo en conferencia de prensa que “Argentina era un equipo extraordinario, único desde mi punto de vista, y por eso todo el mundo reclama mi desempeño conduciendo aquel equipo, con justicia”.

Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación, Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos eran un montón de jugadores bárbaros, empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores, como Suazo, Matías, Bravo, todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna”, agregó.

Marcelo Bielsa dirigió 51 partidos en la selección chilena, donde ganó 28, empató 8 y perdió 15. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Loco aseguró que “en Chile fue una experiencia hermosa, por los jugadores y la relación que establecieron con su público. Me hubiera encantado seguir en ese proyecto cuatro años más, pero las cosas no se dieron”.

Este equipo de Uruguay también tiene como punto en común con las otras dos experiencias, la calidad de los jugadores. Es muy difícil que ustedes digan que si juega Valverde, Bentancur y De Arrascaeta, que ese trío de mediocampistas está en desventaja respecto de los mejores equipos del mundo”, concluyó.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Uruguay por las Eliminatorias?

Chile y uruguayos se verán las caras este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este partido será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.

