Una de las grandes sorpresas que prepara Nicolás Córdova en Chile para enfrentar a Uruguay es la inclusión desde el primer minuto de Emiliano Ramos, delantero zurdo de 20 años de Everton.

Junto a Iván Román, el puntero Oro y Cielo es el único jugador de la Sub 20 que llamó en esta nómina, para que vaya tomando rodaje de cara a lo que será el futuro del fútbol chileno, algo que preocupa mucho a Córdova.

En el sudamericano juvenil fue titular para el entrenador. Esos minutos le permitieron afianzarse en la escuadra viñamarina a pesar de la irregular campaña que ha tenido.

Si la temporada pasada ya había jugado 17 partidos (5 como titular) y anotado dos goles en 532 minutos, esos números los superó este año: lleva 19 encuentros (11 como titular), 1.138 minutos y los mismos dos goles.

Emiliano Ramos tiene la confianza de Nico Córdova

Ramos es una de las esperanzas en ataque

El delantero se caracteriza por su habilidad y velocidad, características que Nicolás Córdova aprecia para el alto rendimiento, pues entiende que faltan jugadores como Ramos en Chile.

De hecho el DT, en la previa del duelo, lo puso como ejemplo al compararlo con el brasileño Estevao, que enfrentó a Chile con 18 años siendo ya una estrella del Chelsea.

“No tenemos un jugador de esa categoría a nivel selección. En la Sub 20 sólo hay uno. Esa es la problemática que debemos hablar”, confesó Córdova pues no es fácil encontrar jóvenes para el más alto nivel competitivo.

El ariete señaló sobre su llamado que “son sensaciones muy buenas, me adapto bien porque conozco el trabajo del profe (de la Sub 20). Estoy contento por mi presente en Everton, eso me ayudó para llegar a la selección”.

También contó que “me va a servir mucho como jugador, para después ayudar a mis compañeros en la Sub 20. Quiero agarrar ritmo europeo en el que ya están los jugadores, quiero competir de igual a igual”.