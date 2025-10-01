Como si la derrota no hubiera sido suficiente, Chile lamenta un nuevo y duro golpe en el Mundial Sub 20. Tras la caída ante Japón por 0 a 2, que complicó las opciones de clasificar a la siguiente ronda, la Roja lamenta dos importantes bajas para lo que resta de la cita planetaria.

Durante el desarrollo del encuentro, Emiliano Ramos y Matías Pérez presentaron problemas físicos que les impidieron seguir en la cancha. La alarma se encendió de inmediato en el cuerpo técnico de Nicolás Córdova, donde esperaban exámenes favorables.

Sin embargo, durante horas de la noche de este miércoles la Roja emitió un comunicado explicando la situación de ambos jugadores. Y lamentablemente las noticias no son buenas, ya que ninguno de los dos podrá seguir en la competencia.

Emiliano Ramos y Matías Pérez se pierden el resto del Mundial Sub 20 con Chile

El parte médico que todo Chile esperaba trae noticias muy tristes para lo que es la participación en el Mundial Sub 20. Emiliano Ramos y Matías Pérez no podrán seguir acompañando a la Roja en la cita planetaria luego de las lesiones que ambos sufrieron ante Japón.

Emiliano Ramos y Matías Pérez serán bajas obligadas en Chile para el resto del Mundial Sub 20 tras lesionarse ante Japón. Foto: Photosport.

A través de un comunicado, el Equipo de Todos dio a conocer los detalles. “El cuerpo médico de la selección chilena informa que los seleccionados chilenos Sub-20, Matías Pérez y Emiliano Ramos, presentaron una lesión durante el partido ante Japón cuyo diagnóstico es el siguiente: desgarro de bíceps femoral“, comienza señalando.

Tras ello, confirman que ninguno se recuperará antes de una posible final. “El plazo de recuperación de ambas lesiones supera los tiempos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. Todos los integrantes de la Federación de Fútbol de Chile les deseamos una pronta y exitosa recuperación“.

La situación le deja un enorme dolor de cabeza a Chile, pero especialmente a Nicolás Córdova. El técnico, además del mal nivel que ha mostrado el equipo, ahora tendrá que ir a buscar la clasificación sin dos de sus titulares.

Opciones en la banca hay, pero ambos habían ido desde el arranque en los primeros encuentros, lo que remarca su importancia en el esquema del DT. Habrá tiempo hasta el viernes para escoger a los indicados y así no despedirse del certamen.

Emiliano Ramos y Matías Pérez dejan la concentración de la selección chilena para iniciar sus trabajos para volver a las canchas. La Roja deberá enfrentar a Egipto en el cierre de la fase de grupos obligada a ganar y sin dos pilares en sus filas.

¿Cuándo juega Chile con Egipto en el Mundial Sub 20?

Ya sin Emiliano Ramos y Matías Pérez, Chile tendrá que ir a buscar la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 con lo que tiene. La Roja se mide con Egipto este viernes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Así está Chile en la tabla de posiciones del Mundial Sub 20

