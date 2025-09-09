Es tendencia:
La única duda que tiene Marcelo Bielsa en la formación de Uruguay contra Chile

Marcelo Bielsa esperará hasta último minuto para definir la formación de Uruguay contra Chile. La Celeste visita a la Roja a las 20:30 horas.

Por Javiera García L.

Este martes 9 de septiembre, Uruguay visita a Chile para el cierre de las Eliminatorias. Mientras la Celeste ya clasificó a la Copa del Mundo, la Roja quedó eliminada hace rato y solo luchará contra el vergonzoso hito de terminar la clasificación como colista absoluta.

Marcelo Bielsa liberó a varios jugadores tras asegurar la clasificación, mandando de vuelta a sus equipos a Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Guillermo Varela (Flamengo) y Mathías Olivera (Napoli). Aun así, presentará una formación estelar ante la Roja.

El Loco ya tiene definidos los nombres que saltarán a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar a Chile, salvo uno. La portería sigue siendo la incógnita del entrenador, porque Sergio Rochet presentó molestias físicas y su selección lo esperará hasta último minuto.

Desde D Sports Uruguay contaron que “la información es que se esperará hasta el martes en la mañana a Rochet. Es la interrogante“. De no llegar, el elegido para el arco será Santiago Mele, futbolista del Monterrey.

Sergio Rochet es la única duda en Uruguay, que ya clasificó al Mundial | Getty Images

Las formaciones de Chile vs Uruguay en Eliminatorias

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz y Matías Sepúlveda; Felipe Loyola, Vicente Pizarro (Ignacio Saavedra) y Lucas Assadi; Lucas Cepeda, Ben Brereton (Bruno Barticciotto) y Emiliano Ramos.

Uruguay: Sergio Rochet (Santiago Mele); Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Betancur; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

