Pronósticos Sevilla vs Celta de Vigo: ¿Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se complican con el descenso?

RedGol presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en el partido de Sevilla vs Celta de Vigo, por la fecha 19 de la liga española.

Este lunes 12 de enero, a las 17:00 horas de Chile, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibirá al Celta de Vigo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la jornada 19 de LaLiga. El conjunto de los futbolistas chilenos se ubica en el decimocuarto lugar con 20 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso.

Su rival, en tanto, marcha séptimo y, con una victoria, podría meterse de lleno en los puestos de clasificación a competiciones internacionales.

En la antesala del pitazo inicial, nuestro especialista presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas en LaLiga.

Pronósticos para apostar en Sevilla vs Celta de Vigo

Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará o conseguirá una asistencia: Borja Iglesias 2.40 Tiros de esquina de Celta de Vigo: Menos de 3.5 2.00

La tendencia de goles en Sevilla vs. Celta

En seis de los últimos ocho partidos del Sevilla, considerando LaLiga y la Copa del Rey, se marcaron dos o tres goles.

La misma tendencia se repite en el Celta de Vigo, ya que en cuatro de sus siete compromisos más recientes, en todas las competiciones, también se registraron entre dos y tres tantos.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

El goleador de la visita: Borja Iglesias

Borja Iglesias llega en un gran momento tras firmar un doblete en la goleada 4-1 de su equipo sobre el Valencia. En su presentación anterior también dejó su huella, al convertir en la derrota 3-2 frente al Albacete por la Copa del Rey.

En la presente temporada, el delantero de 32 años suma 11 goles en 25 partidos entre liga y copas.

Anotará o conseguirá una asistencia: Borja Iglesias – 2.40 en bet365

Pocos saques de esquina del Celta como visitante

El Celta de Vigo tiene el sexto promedio más bajo de córners a favor en LaLiga. Esa tendencia se mantiene cuando juega como visitante, con una media de apenas 3,13 saques de esquina por partido.

De hecho, en cinco de sus ocho salidas en la temporada ni siquiera logró superar la línea de los tres lanzamientos desde el banderín.

Tiros de esquina de Celta de Vigo: Menos de 3.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Sevilla vs Celta de Vigo

