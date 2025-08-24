Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

El renacer del “cortado” Cristián Zavala en Coquimbo Unido: “Era lo que necesitábamos”

El delantero está siendo fundamental en el puntero de la Liga de Primera y el entrenador Esteban González lo alaba.

Por Carlos Silva Rojas

Cristián Zavala es figura en Coquimbo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTCristián Zavala es figura en Coquimbo.

Ya no es sorpresa. Coquimbo Unido es el mejor equipo del fútbol chileno y los números así lo muestran, porque es el sólido líder de la Liga de Primera.

El cuadro Pirata sacó de competencia a Audax Italiano en la lucha por el título, porque con su juego solvente y contundente le ganó por 1-0 en el estadio Bicentenario de La Florida.

Los coquimbanos se alzan como los sólidos líder del torneo nacional, donde tras 21 partidos jugados suman 50 puntos y se acercan a su primer título.

DT de Coquimbo no se inmuta por los doce puntos de ventaja: “¿Campeones? No jugamos mirando la tabla”

ver también

DT de Coquimbo no se inmuta por los doce puntos de ventaja: “¿Campeones? No jugamos mirando la tabla”

Esteban González alaba a Cristián Zavala

Uno de los jugadores trascendentales de Coquimbo Unido en la segunda rueda es Cristián Zavala, quien ante Audax se anotó con la asistencia para el gol de Sebastián Cabrera.

El puntero llegó al puerto proveniente de Colo Colo, donde estaba totalmente cortado por Jorge Almirón, y en su arribo al líder tuvo un segundo aire de la mano de Esteban González, quien alaba su rendimiento.

Esteban González habló sobre Zavala. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Esteban González habló sobre Zavala. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Publicidad

Él era lo que necesitábamos, un especialista por la derecha, porque ahí teníamos adaptado a un futbolista con perfil cambiado“, explicó el DT de Coquimbo.

“Calza a la perfección en nuestra forma de jugar; rápido, encarador, en el uno a uno es determinante, centra de buena forma, pero no hay nadie por sobre el equipo”, agregó González.

El próximo partido de Coquimbo Unido otra vez será de visitante, ahora ante Huachipato en Talcahuano.

Publicidad
Guarello desnuda el liderazgo tóxico de Vidal en Colo Colo con la polémica salida de Zavala

ver también

Guarello desnuda el liderazgo tóxico de Vidal en Colo Colo con la polémica salida de Zavala

Lee también
La furia de Coquimbo con Nicolás Córdova por la nómina de la Roja
Chile

La furia de Coquimbo con Nicolás Córdova por la nómina de la Roja

Guarello desnuda el liderazgo tóxico de Vidal con la salida de Zavala
Colo Colo

Guarello desnuda el liderazgo tóxico de Vidal con la salida de Zavala

El último golpe de Borghi a Almirón en su salida: "¿Qué hiciste?"
Colo Colo

El último golpe de Borghi a Almirón en su salida: "¿Qué hiciste?"

Político argentino lanza teoría por masacre en Avellaneda: "Espías chilenos"
U de Chile

Político argentino lanza teoría por masacre en Avellaneda: "Espías chilenos"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo