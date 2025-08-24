Ya no es sorpresa. Coquimbo Unido es el mejor equipo del fútbol chileno y los números así lo muestran, porque es el sólido líder de la Liga de Primera.

El cuadro Pirata sacó de competencia a Audax Italiano en la lucha por el título, porque con su juego solvente y contundente le ganó por 1-0 en el estadio Bicentenario de La Florida.

Los coquimbanos se alzan como los sólidos líder del torneo nacional, donde tras 21 partidos jugados suman 50 puntos y se acercan a su primer título.

Esteban González alaba a Cristián Zavala

Uno de los jugadores trascendentales de Coquimbo Unido en la segunda rueda es Cristián Zavala, quien ante Audax se anotó con la asistencia para el gol de Sebastián Cabrera.

El puntero llegó al puerto proveniente de Colo Colo, donde estaba totalmente cortado por Jorge Almirón, y en su arribo al líder tuvo un segundo aire de la mano de Esteban González, quien alaba su rendimiento.

“Él era lo que necesitábamos, un especialista por la derecha, porque ahí teníamos adaptado a un futbolista con perfil cambiado“, explicó el DT de Coquimbo.

“Calza a la perfección en nuestra forma de jugar; rápido, encarador, en el uno a uno es determinante, centra de buena forma, pero no hay nadie por sobre el equipo”, agregó González.

El próximo partido de Coquimbo Unido otra vez será de visitante, ahora ante Huachipato en Talcahuano.

