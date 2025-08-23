Coquimbo Unido derrotó a Audax Italiano en La Florida, por la fecha 21 de La Liga de Primera, y se escapa aún más en el liderato del torneo nacional. El Pirata ya se prueba la corona, pero su DT, Esteban González, se mantiene cauto y humilde.

Es que Coquimbo (50 unidades) le saca 12 puntos de diferencia a Universidad de Chile (2°) y 13 positivos a Audax Italiano (3°). Y la U vio suspendido el duelo contra Everton tras el horror vivido por los azules en Avellaneda contra Independiente por Copa Sudamericana.

“Más allá de que el gol se marque en el segundo tiempo, había que competir los 90 minutos, Audax es un tremendo equipo, de flexibilidad táctica importante, se adaptan bien para complicar al rival. Sabiendo eso preparamos la semana con varias opciones”, dijo después del duelo el Chino González.

Respecto al héroe, Sebastián Cabrera, el DT sostuvo que “destacar a un jugador por sobre el equipo sería injusto por el desempeño que tuvieron los jugadores. Pero se esforzó muchísimo el tiempo en que estuvo lesionado, y en algún momento el fútbol te premia el sacrificio”.

¿Coquimbo ya es campeón?

Consultado por la probabilidad que Coquimbo sea el campeón, Esteban González no cambia el discurso y va piano piano.

Coquimbo celebra tres puntos de oro camino al título: victoria contra Audax.

“Lo primero es gradecer a todo el público que viajó a apoyarnos desde Coquimbo. Fue un apoyo importante. Que disfruten el camino y el proceso. Estos momentos no se viven siempre. Más allá de las n ueve fechas que quedan el discurso no cambia. No tenemos presión, lo jugadores cada vez disfrutan más el día a día”, manifestó.

Agregó que “estamos ilusionados con la forma de entrenar y la forma en la que estamos compitiendo. Eso es lo importante. No jugamos mirando la posición en la tabla ni mirando a los equipos que están atrás de nosotros”.

Esteban González sentencia que “vivimos al cien partido a partido. Hoy superamos a un tremendo rival. El equipo compite y eso es lo importante. ha competido siempre. Eso alimenta nuestra confianza para que el equipo crezca, porque esto no termina acá, falta”.

