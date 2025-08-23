Era el duelo más interesante que nos daba la fecha 21 en Liga de Primera era la visita que el puntero Coquimbo Unido realizaba al Estadio Bicentenario de La Florida a uno de sus escoltas en la Tabla de Posiciones, como es el Audax Italiano.

Con la presión a tope por defender su liderato y evitar que el cuadro de Juan José Ribera le acortara distancias en la clasificación, la escuadra de Esteban González estuvo muy lejos de mostrar nerviosismo y mostró un temple a prueba de balas.

La solitaria anotación de Sebastián Cabrera en el minuto 78 le permite a Coquimbo no sólo mantenerse una fecha más como el primero en la Tabla de Posiciones, además aumenta su distancia con Audax y su nuevo escolta, Universidad de Chile.

¿Cómo queda la Tabla tras el duelo entre Audax y Coquimbo?

Gracias a este triunfo vital en su campaña, el cuadro aurinegro se consolida en la cima del Torneo Nacional con 50 puntos, con los que agiganta la mejor campaña de su historia en campeonatos largos y mantiene el invicto que acarrea desde la fecha 9, cuando cayó por 2-0 ante Colo Colo.

Por su parte, Audax Italiano caerá en la Tabla de Posiciones, pues con la derrota llega hasta el tercer puesto con 37 unidades, una menos que la U, cuadro que no jugará este fin de semana, y queda a 13 del puntero Coquimbo, con nueve fechas por jugar.

¿Cuándo juegan la próxima fecha?

Por la jornada 22 en Liga de Primera, la última antes del receso por fecha FIFA, los “piratas” visitarán a Huachipato en la ciudad de Talcahuano, en duelo a jugarse el sábado 30 de agosto desde las 12:30 horas. Ese mismo día, los itálicos visitarán a O’Higgins en San Fernando, a las 15:00 horas.