Este viernes comienza la Fecha 23 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa será el puntero Coquimbo Unido vs. Ñublense, donde los piratas defenderán de local el liderato que mantienen con 53 unidades en el Campeonato Nacional.

Entre los duelos que destacan está Palestino vs. O’Higgins, donde ambos equipos buscarán sumar para escalar en el torneo local. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

Coquimbo Unido vs. Ñublense – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX

– 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX Unión La Calera vs. Everton – 20:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium y HBO MAX

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Unión Española vs. Audax Italiano – 12:30 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX

– 12:30 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX Palestino vs. O’Higgins – 15:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO.

– 15:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO. Cobresal vs. Huachipato – 17:30 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium y HBO MAX

– 17:30 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium y HBO MAX Deportes Limache vs. Universidad Católica – 20:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium y HBO MAX

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

Colo Colo vs. Deportes Iquique – 19:00 horas, en el Estadio Monumental.

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile – 15:00 horas, en el Estadio La Portada.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025