¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 23 de la Liga de Primera 2025

Este viernes comienza la Fecha 23 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLiga de Primera 2025.

Sigue rodando el Campeonato Nacional, y este viernes comienza la Fecha 23 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primeraque corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 22 del Torneo Nacional es Mega y este sábado 30 de agosto transmitirá el duelo entre Palestino vs. O’Higgins, a partir de las 15:00 horas.

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

  • Coquimbo Unido vs. Ñublense – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX
  • Unión La Calera vs. Everton – 20:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium y HBO MAX

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

  • Unión Española vs. Audax Italiano – 12:30 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX
  • Palestino vs. O’Higgins – 15:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO.
  • Cobresal vs. Huachipato – 17:30 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium y HBO MAX
  • Deportes Limache vs. Universidad Católica – 20:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium y HBO MAX

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

  • Colo Colo vs. Deportes Iquique – 19:00 horas, en el Estadio Monumental.
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile  – 15:00 horas, en el Estadio La Portada.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

