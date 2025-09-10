Chile no pudo superar a Uruguay y finalmente se despidió de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 con un discreto empate sin goles.

Es en este contexto donde habló Marcelo Bielsa, el flamante entrenador charrúa y ex técnico de La Roja, quien ofreció una conferencia de prensa posterior al partido donde se refirió, entre otros temas, al futuro de la selección nacional.

Al preguntarle sobre el difícil momento que atraviesa el “Equipo de Todos” y si se debe tener esperanza en la nueva generación de futbolistas jóvenes, ya sin la “Generación Dorada” presente, Bielsa primero señaló que no era la persona adecuada para dar una opinión definitiva, no obstante, añadió: “Yo vería con optimismo el crecimiento y desarrollo de los futbolistas chilenos para los próximos cuatro años. Hay 10 o 12 jugadores jóvenes que pueden ser muy importantes”.

El “Loco” evitó mencionar nombres concretos, ante esto, recurrimos a la inteligencia artificial para proponer un listado de los diez jugadores jóvenes a los que podría estar refiriéndose Bielsa como la base del futuro de la selección nacional.

La IA entrega el listado de 10 jugadores que Bielsa dijo para levantar el fútbol chileno:

Para este listado utilizamos la inteligencia artificial dePerplexity, a la que le dijimos que eligiera a diez nombres nacionales de 23 años o menos que encajen con los dichos por Marcelo Bielsa y este fue el listado que nos sugirió:

En el arco, figuran los nombres de Vicente Reyes y Thomas Gillier, ambos con 21 años, quienes asoman como las grandes figuras en el arco nacional para el futuro. Los dos con carreras en el exterior y que deberán batallar con nombres de experiencia como Brayan Cortés (30) y Lawrence Vigoroux (31).

En defensa en tanto, es la zona con menos nombres mencionados por la IA, ya que solamente destaca a Iván Román de 19 años, ex Palestino y hoy jugador del Atlético Mineiro de Brasil.

En el medio asoma solamente la figura de Vicente Pizarro (21) de Colo Colo y se podría agregar a Lucas Assadi (21), quien comenzó como volante en la U, pero que actualmente vive un gran momento jugando en el ataque.

Finalmente, llegamos a la zona ofensiva, donde aparecen la mayoría de figuras de este “Top 10”, ya que está Lucas Cepeda (21) de Colo Colo y cuatro jugadores que juegan en el exterior; Darío Osorio (21) del Midtjylland, Alexander Aravena (23) de Gremio, Gonzalo Tapia (23) del São Paulo y Damián Pizarro (20) del Udinese, aunque actualmente está a préstamo en Le Havre A. C., de la Ligue 1 de Francia. Revisa, el listado, a continuación.

Lucas Cepeda (22) Vicente Pizarro (22) Darío Osorio (21) Alexander Aravena (23) Lucas Assadi (21) Iván Román (19) Damián Pizarro (20) Gonzalo Tapia (23) Vicente Reyes (21) Thomas Gillier (21)

Vicente Pizarro y Lucas Cepeda fueron mencionados por la IA. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En este listado quedaron fuera nombres importantes por motivos de edad, por ejemplo, Marcelino Núñez (25), Felipe Loyola (24), Bruno Barticciotto (24), Carlos Palacios (25), Williams Alarcón (24) o incluso algunos más maduros, pero que podrían llegar al otro mundial sin problemas como Ben Brereton (26) o Gabriel Suazo (28), por decir algunos.

