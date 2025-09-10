No fue un partido cualquiera en el Estadio Nacional. El empate sin goles entre Chile y Uruguaypor el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 tuvo como protagonista estelar al técnico argentino Marcelo Bielsa, quien recibió el afecto de los hinchas.

Desde que pisó el país, hasta su llegada al Estadio Nacional, incluso durante el encuentro mismo, el rosarino no paró de ser ovacionado por los fanáticos, quienes no olvidan la huella que dejó en su paso por La Roja, entre septiembre de 2007 y enero del 2011.

Incluso en la conferencia de prensa, Bielsa se reencontró con caras que conoció de su paso por Chile, y aprovechó para agradecer el cariño de la gente. Lo que no se esperaba fue la locura que generó a su salida del Coloso de Ñuñoa, con parte de la delegación de Uruguay como testigos.

Bielsa provocó locura de los hinchas chilenos

Mientras el grueso del plantel de la Celeste partió en su bus rumbo al hotel de concentración en el sector oriente de Santiago, el cuerpo técnico del “Loco” le esperaba en una camioneta, junto con Joaquín Piquerez quien venía del control doping, para partir hacia ese lugar.

El tema es que una importante cantidad de fanáticos se posaron al lado del vehículo para esperar a Bielsa. Como era posible prever, apenas apareció en ese sector, los hinchas no pararon de pedirle fotografías y entregarle múltiples regalos.

Entre los presentes que recibió el rosarino había una camiseta de la Selección Chilena y una réplica en miniatura del Estadio Nacional, mientras la gente le cantaba que “los chilenos jamás lo olvidarán“, además de selfies por doquier. Los uruguayos no lo podían creer.

Los números del “Loco” en la Selección Chilena

En los tres años, cuatro meses y dos semanas que Marcelo Bielsa dirigió a La Roja, donde consiguió un rendimiento del 60.13 por ciento, en base a 28 victorias, ocho empates y 15 derrotas. En su paso clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010.