U. de Chile

Más que contra Colo Colo: el jugoso cheque que prometen a Limache si vence a la U

Justo en la previa del duelo con el Romántico Viajero, se conoció que los Tomateros buscarán un tremendo premio. También pasó ante el Cacique.

Por Jp Viluñir Silva

Limache enfrentará a la U buscando un tremendo premio.
Limache enfrentará a la U buscando un tremendo premio.

Este fin de semana la U de Chile sale a jugar un partido clave para sostener el proceso de Francisco Meneghini. El Romántico Viajero recibe a Deportes Limache obligado a ganar para poder recuperar terreno y salir de su crisis en la Liga de Primera.

Sin embargo, el elenco estudiantil se encontrará con unos Tomateros que vienen encendidos. El elenco de Víctor Rivero es el puntero del torneo y llegará al Estadio Nacional a buscar tres puntos de oro, pero también un jugoso premio.

Y es que más allá de la importancia de ganar para seguir en la cima de la tabla de posiciones, a los limachinos les ofrecieron un monto millonario si vencen al Bulla. Un estímulo que le pone picante y que, incluso, supera a lo que recibieron por vencer a Colo Colo.

Limache y el millonario premio en juego si le gana a la U

El duelo de este fin de semana entre la Universidad de Chile y Deportes Limache se ha encendido con todo luego de conocerse un importante detalle. Los Tomateros no sólo irán a buscar los tres puntos frente al Bulla, sino que también un tremendo premio.

Limache tratará de vencer a la U y así asegurar un tremendo premio. Foto: Photosport.

Limache tratará de vencer a la U y así asegurar un tremendo premio. Foto: Photosport.

Según reveló el diario La Tercera, la dirigencia de los Cerveceros le prometió un jugoso monto a sus jugadores si es que superan al Bulla. Este alcanza los 10 millones de pesos a repartir, mucho más de lo que les dieron tras vencer a Colo Colo.

En su estreno en la Liga de Primera, Limache le pasó por encima al Cacique en Valparaíso. Ahí los Tomateros se echaron al bolsillo 7 millones de pesos, lo que motivó al plantel a ir por mucho más.

En la Universidad de Chile ya están al tanto de la situación y suman un motivo más para vencer a los limachinos. Y es que además de su mal momento y la necesidad de salvar a Francisco Meneghini, ahora se suma el honor de no dejar que el rival haga lo que quiera.

Quedará esperar para ver lo que pasará en los 90 minutos que se vivirán en el Estadio Nacional. Una derrota puede ser un golpe letal para el Bulla y su técnico, considerando que en la próxima fecha se les viene el Superclásico con Colo Colo en el Monumental.

La U entrena con todo para poder conseguir su primer triunfo de la temporada 2026. El Romántico Viajero recibe a un Deportes Limache que viene encendido y con ganas de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

¿Cuándo y a qué hora juegan la U con Limache?

Deportes Limache intentará amargar a la U y así quedarse con el jugoso premio para el plantel. La visita de los Tomateros al Romántico Viajero está programado para este domingo 22 de febrero desde las 20:30 horas.

