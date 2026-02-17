La U de Chile no lo ha pasado nada de bien en el inicio de la Liga de Primera. El Romántico Viajero no sabe de triunfos y, a pesar de haber sumado refuerzos de renombre, no todos han logrado convencer.

Además de las lesiones de Octavio Rivero y la expulsión de Juan Martín Lucero, en el Bulla han lamentado el no contar con una de sus incorporaciones en el mediocampo. Se trata de Lucas Romero, quien llegó al elenco estudiantil buscando ser campeón y así ganarse un lugar rumbo al Mundial de 2026 junto a Paraguay.

Francisco Meneghini ha sorprendido a los hinchas al dejar al volante guaraní sentado en la banca en los últimos dos partidos y apenas sumar 45 minutos en el debut contra Audax Italiano. Su rendimiento no ha sido el mejor y el propio jugador lo tiene claro, poniendo el pecho a las balas y juramentándose dar vuelta las cosas.

Lucas Romero se sincera sobre su complejo momento en la U

Lucas Romero fue uno de los nombres por los que ha U dio la pelea para ficharlo esta temporada. El mediocampista fue uno de los primeros en llegar al CDA en 2026, pero hasta ahora no lo ha pasado bien.

Lucas Romero no ha logrado ganarse un lugar en la U. Foto: U. de Chile.

Este martes el paraguayo conversó con los medios de comunicación afuera del CDA y abordó el momento que atraviesa el elenco estudiantil, sin triunfos este año. “Estamos ahí en esta semana para revertir el resultado“.

Consultado por su presente, Lucas Romero señaló que “estamos peleando, metiéndole con todo“. Aunque más allá de eso, remarcó que va “de a poquito agarrando confianza”.

De hecho, el mediocampista aseguró que en la U no se dejan presionar por los malos resultados obtenidos hasta ahora. “Somos un grupo muy unido, estamos confiados en que vamos a revertir esto“.

Además, Lucas Romero le mandó un recado a Francisco Meneghini al no estar sumando minutos. “Estamos agarrando confianza de a poquito. Donde me toque daré lo mejor de mí siempre“.

Finalmente y ante la pregunta sobre su presente en el elenc estudiantil, el volante fue categórico en señalar que está “tranquilo, metiéndole. Ya sea trabajando, veremos lo que pasará esta semana“.

Lucas Romero no ha rendido como se esperaba y en la U se está quedando sin espacio en el inicio de la temporada. El Romántico Viajero ruega por el alza de sus jugadores y así poder ir sumando de a tres para no ceder más terreno en la tabla de posiciones.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Lucas Romero sigue luchando para ganarse una camiseta de titular en un duelo vital para la U. Este domingo 22 de febrero a partir de las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe al líder Deportes Limache en el Estadio Monumental.

