La situación de Octavio Rivero tiene más que preocupados a los hinchas de la U de Chile. El delantero era el gran anhelo de la dirigencia del Romántico Viajero y llegó esta temporada para traer goles, pero hasta ahora lo único que ha dado son problemas.

El ex atacante de Colo Colo no ha logrado tener regularidad en el complejo inicio de temporada del elenco estudiantil debido a una lesión que sacude sus planes. La sinovitis que sufre el artillero lo ha mantenido en duda y rumores sobre una cirugía asustan a Francisco Meneghini.

Pero cuando las cosas no podían estar más cuesta arriba, desde Ecuador hicieron una revelación que deja la escoba en el CDA. Esto, porque aseguraron que el jugador venía lesionado y no hace poco tiempo, sino que desde mitad del 2025.

Octavio Rivero llegó a la U con un problema de hace más de seis meses

La lesión de Octavio Rivero vive horas claves ante las chances de que sea sometido a cirugía en la U. El delantero podría pasar por el quirófano y ser baja por varias fechas debido a un problema que, lamentablemente, no es nuevo.

Octavio Rivero llegó mal a la U, según revelaron desde Ecuador. Foto: Photosport.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN la periodista Rocío Ayala reveló nuevos detalles sobre el estado del goleador azul. “Sigue entrenando de manera diferenciada. Aún no puedo asegurar que se vaya o no a operar, está en la mesa. El jugador lo está evitando“.

Publicidad

Publicidad

“En 2018 fue operado de una lesión de meniscos en la rodilla izquierda, en Colo Colo. En 2021 por una rotura de ligamento, en 2022 también. Son intervenciones graves“, complementó.

Pero la revelación llegó después, cuando desde su ex equipo en Ecuador confirmaron que Octavio Rivero venía lesionado a la U. “Lo último que pudimos recabar con la gente del Barcelona de Guayaquil es que en julio del año pasado empezó a sentir molestias en la rodilla, nunca se especificó qué es lo que tenía“.

ver también Más que contra Colo Colo: el jugoso cheque que prometen a Limache si vence a la U

“Ahora que salió a la luz, es probable que desde julio del año pasado esté con este problema. Se tuvo que ir a Uruguay a hacer una artroscopia, los médicos del Barcelona le sugirieron una operación, lo mismo que hoy en la U“, añadió.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, la periodista remarcó que “él con su representante prefirieron evitarlo, se haría la recuperación en Uruguay y estuvo un par de semanas antes de volver con un requerimiento: un adaptador deportivo para tenerlo los últimos meses“.

Octavio Rivero tendrá que tomar una importante decisión si es que quiere ser un aporte en la U. El Romántico Viajero insistió más de un año por el delantero y, ahora que por fin lo tiene, no lo puede aprovechar por una lesión que escondió.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Octavio Rivero hará lo posible por recuperarse y ser opción para el importante duelo que tiene la U este fin de semana. Este domingo 22 de febrero desde las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad