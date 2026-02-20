Colo Colo ha tenido una semana llena de preocupación por Javier Correa. El delantero se lesionó en el último encuentro ante Unión La Calera y se han transformando en la gran duda para el duelo de este fin de semana ante O’Higgins.

El atacante, titular para Fernando Ortiz, no pudo terminar ni el primer tiempo por una molestia que arrastra de una lesión anterior. El caso lo ha mantenido entre algodones y con el club preocupado por si lo podrá tener no sólo para visitar a los Celestes, sino que también para el Superclásico con la U de Chile en la próxima fecha.

En las últimas horas han aparecido una serie de rumores respecto a su estado, lo que tiene a los hinchas con la interrogante de si estará o no. Es por ello que uno de los que más sabe del Cacique contó la firme al respecto.

Colo Colo, con Javier Correa aún en duda y mirando a la U

La situación de Javier Correa tiene muy atentos a los hinchas de Colo Colo. El atacante se resintió de una molestia y, hasta ahora, sigue siendo la principal duda para enfrentar a O’Higgins.

Javier Correa vive un día clave para saber si jugará o será baja en Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Daniel Arrieta reveló en Pelota Parada de TNT Sports, se le ha visto mejor al argentino, pero todavía no en perfectas condiciones. “Avanza, entrena casi a la par del grupo y no tiene una lesión mayor. La gran interrogante es si lo arriesgan o no“, señaló.

En esa misma línea, el reportero albo enfatizó en que “a mí me da la impresión de que no hay ganas de arriesgarlo porque recién está comenzando la temporada y otro factor importante, la próxima semana se viene el Superclásico“.

Y es que la próxima semana Colo Colo se enfrentará a la U en el Estadio Monumental, duelo para el que quiere tener a Javier Correa. “Hay grandes opciones de que no lo arriesguen. Vamos a ver cómo avanza, pero ya sabemos cómo es Fernando Ortiz que el viernes prueba el día titular“.

En esta jornada se llevará a cabo la última práctica antes del cruce con los Celestes, donde quedará más claro el caso del atacante. De no estar, lo guardarán para que juegue el Superclásico y así tengan más chances de dejar el triunfo en casa.

Colo Colo sigue trabajando para recuperar a Javier Correa antes del choque con la U. El Cacique se ilusiona con que llegue frente a O’Higgins, pero todo dependerá de lo que pase este viernes en el Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de la decisión con Javier Correa, Colo Colo afina los últimos detalles para enfrentar a O’Higgins. El Cacique visita a los Celestes este sábado 21 de febrero a partir de las 18:00 horas.