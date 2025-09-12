Es tendencia:
¡Hay recambio! Hijo de Fernando Meneses firma contrato profesional en Universidad Católica

Joaquín Meneses, hijo de Fernando Meneses, fue uno de los tres jugadores a los que Católica los hizo firmar contrato profesionales.

Por Felipe Escobillana

© CruzadosJoaquín Meneses firmó contrato con la U. Católica

En época en el que se necesita de manera urgente recambio en el fútbol chileno, Universidad Católica alimenta esa esperanza al firmar contrato profesional con tres de sus canteranos.

Uno de ellos es Joaquín Meneses, hijo del ex seleccionado nacional Fernando Meneses, quien si bien se formó en Colo Colo terminó muy identificado con los colores de los cruzados.

“Feliz de ir cumpliendo mis sueños desde pequeño y muchas gracias a Cruzados por esta oportunidad. Y a mi familia la que está siempre, vamos por más”, señaló el pequeño Joaquín que juega en la ofensiva.

Es una de los grandes proyectos que se han formados en las canchas de San Carlos de Apoquindo. De hecho es constantemente llamado a la selección Sub 17, aunque no fue al último sudamericano por lesión.

El orgullo de su padre Fernando Meneses

Su padre Fernando le dedicó unas lindas palabras, entendiendo que está cumpliendo el deseo de ser futbolista profesional, lo cual está reservado solamente para pocos.

“Orgulloso de ti, mi Chino. Que sigas avanzando paso a paso y creando tu propio camino. Felicidades”, señaló quien pudo levantar el trofeo de campeón con la Franja en el 2010.

De hecho, en sus redes subió fotos de la mano de su pequeño dando esa vuelta olímpica, que para la UC significó romper 5 años de sequía de títulos del torneo nacional.

Los otros dos juveniles que subieron al primer equipo junto a Meneses fueron José Salas y Amaro Pérez. Ahora esperan oportunidades del entrenador Daniel Garnero para jugar en el primer equipo.

