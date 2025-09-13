En la UC sabían perfectamente que en caso de ganar en la complicada visita a Deportes Limache, se metían de lleno a la lucha por el Chile 2. Es decir, por ser el escolta del campeón, que tiene muchas opciones de ser Coquimbo Unido tras la ventaja que ha sacado. Y así no más fue: los pupilos de Garnero festejaron fervorosamente el 1-0 sobre el elenco de los tomates.

La Católica dispuso de una ocasión clara que nació de los pies de Cristián Cuevas. El Cimbi sacó un zurdazo que había vencido la volada de Nicolás Peranic. Pero la pelota pegó caprichosamente en la parte superior del travesaño. Y salió de la cancha sintética del estadio Lucio Fariña Fernández.

En los Cruzados hubo dos novedades en la zaga: el defensor central Ignacio Pérez fue titular y también lo hizo el lateral izquierdo José Salas, uno de los que firmó su primer contrato profesional en la Franja. Algo de complicaciones tuvieron en la zaga visitante con un cabezazo.

Fue de Luis Felipe Maluenda, un zurdo que todavía pertenece a los registros de los Cruzados y está a préstamo en el Tomate Mecánico. La pelota bombeada fue rozada por Vicente Bernedo y salió al tiro de esquina. Recién en la segunda parte, los forasteros se pusieron en ventaja.

Diego Valencia, Alfred Canales, Ignacio Pérez, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Vicente Bernedo y Fernando Zampedri; Cristián Cuevas, Clemente Montes, José Salas y Jhojan Valencia. (Raul Zamora/Photosport).

El cronómetro marcaba los 51 minutos del partido cuando un pase entre líneas del colombiano Jhojan Valencia descompuso a la defensa limachina: el centro de Tomás Asta-Buruaga encontró la chilena de Fernando Zampedri, quien no acertó a la portería. Pero sí encontró a Diego Valencia, quien con un cabezazo abrió la cuenta.

La UC se planta ante Limache, genera mucho peligro y vive sufrido final

En los 65 minutos, la UC pudo estirar la ventaja ante Deportes Limache. Fue después de un bombazo de Alfred Canales, que estrelló el balón con mucha potencia en el travesaño. Un remate que iba al centro del arco complicó mucho al ex Cruzado Peranic.

A falta de un cuarto de hora para el final, Diego Valencia tuvo otra participación fundamental en el marcador. Pero para mantener el cero en la portería de Bernedo. Fue tras un córner de César Pinares que tenía un inexorable destino de gol olímpico.

Diego Valencia perfectamente puede decir que hizo dos goles en Quillota. Aunque no sea literal. (Raul Zamora/Photosport).

Pero el Pollo estuvo presto para sacar el peligro con un cabezazo prácticamente sobre la raya cuando la pelota ya había sobrepasado al golero de 24 años. El final fue difícil para los pupilos de Daniel Garnero, que comenzaron a verse favorecidos por la impericia del local.

El entrenador de Católica recurrió a dos jóvenes como titulares. Y dispuso la entrada de Axel Cerda a poco del final. (Andres Pina/Photosport).

En los 83 minutos, el defensor central Augusto Aguirre dispuso de una pelota para anotar, pero sacó un cabezazo bombeado que ni siquiera pudo dirigir al arco. El argentino estaba solo, pero no pudo aprovechar eso. Limache terminó hasta con cinco delanteros en los últimos minutos.

Pero no fue mucha la claridad para inquietar a Bernedo, que terminó firme. Atrapó con seguridad un cabezazo del argentino Facundo Pons. En los 88 minutos, el golero nuevamente tuvo una intervención buena. Espectacular, en rigor. Voló sobre su palo izquierdo para desviar un cabezazo abajo que parecía el empate.

Otra vez le ganó al Facu. A tres minutos del final, Axel Cerda mandó fuera un tiro que pudo ser el segundo tanto. Después, el sobrino de Fabián provocó la amonestación de Alfonso Parot, quien literalmente lo levantó antes de mandarlo al césped sintético. La celebración fue elocuente, pero también mesurada. En tanto, Limache puede complicarse en la zona roja de la máxima categoría.

Otra imagen del festejo de Católica en el Lucio Fariña Fernández. (Raul Zamora/Photosport).

Así quedó la UC en la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Universidad Católica escaló al cuarto lugar de la tabla de posiciones y quedó a dos puntos de O’Higgins, el nuevo sublíder. En tanto, Deportes Limache se ubica en el peligroso 14° puesto, por delante de la Unión Española y Deportes Iquique, que hoy descenderían directamente.

